• فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يوجه إنذارا رسميا لخمسة أندية من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية، وهذه الأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والقادسية.• لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، تُصدر قرارا يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية من إستراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020 لناديي أبها والفتح؛ لعدم قيام إدارتي الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام.• مثل هذه الأخبار تفرح كل رياضي يبحث عن بيئة رياضية منتجة الجزاء فيها من جنس العمل، وإن كنت أطمع في ما هو أكثر، لاسيما في ما يعنى بقوائم مالية لها مالها وعليها ما عليها.• نقرأ من حين إلى آخر أرقاما مخيفة من المديونيات على بعض الأندية، وعقودا مريبة بين النادي ولاعبين يمرون على ملاعبنا للتزود فقط بالأرقام، والأمثلة كثيرة.• نحتاج إلى حلحلة هذه الملفات؛ من أجل حماية الأندية من طامعين وطماعين لا يعنيهم إلا جيوبهم، ولا أود أن أدخل في العمق لكي لا أكون قرباناً لكلمة لم تقل دعني.• وهب الله رياضتنا وزيرا حليما يعمل وفق رؤية دولة وطموح شاب هو ابن مرحلته ويلقى قبولا مكنه من التعايش مع كل الرياضيين أندية وأفرادا وجماعات كلاعب في الملعب وإداري مرن يعتمد على الإدارة الحديثة التي لا تعترف بالبيروقراطية أو المركزية، يعطي صلاحيات ويؤمن بالتخصص.• ولا غرابة في ذلك فهو ابن تركي الفيصل وخريج مدرسة (الفيصل)، وهنا الاسم يغني عن الإسهاب في الحديث.• يعجبني في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قربه من الكل أندية واتحادات، لكنه مهموم بمشروع وطني معني بمواكبة الرياضة نهضة الدولة على كافة الأصعدة، فثمة سباق مع كل الوزارات من أجل تجسيد طموحات القيادة نجاحاً على أرض الواقع، ويجب أن نكون كإعلام جزءا من هذا المشروع.• فخور بموظفي وموظفات وزارة الرياضة وهم يكملون برنامج القيادة التنفيذية من جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي.‏• هكذا قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو يُكرّم 40 موظفاً بمناسبة حصولهم على شهادة برنامج القيادة التنفيذية من جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي.• أخيراً يقول شكسبير: ‏«لن يُهزم شخص يؤمن بنفسه».