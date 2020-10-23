غنت أم كلثوم للسفر من كلمات أحمد رامي وألحان زكريا أحمد، الأغنية المعروفة بكره السفر. كما جادت قريحة الشعراء بالكثير عن السفر وفوائده وأهميته فقال الإمام الشافعي:«تَغَرَّبْ عَن الأَوْطَانِ في طَلَبِ الْعُلاوَسَافِرْ فَفِي الأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدِ: تَفَرُّجُ هَمٍّ، وَاكْتِسابُ مَعِيشَةٍ، وَعِلْمٌ، وَآدَابٌ، وَصُحْبَةُ مَاجِد».كما جاء في المحكم «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّه». والآيات القرآنية عن السفر ومشتقاته عديدة مثل كلمة رحلة ورحل وأسفارنا وسفر ويضربون في الأرض دلالة على السعي للرزق. مما يوضح أهمية السفر للناس وضرورته الحياتية.وقد حرصت الدولة السعودية على حماية الأنفس وسلامة مواطنيها. فقيدت السفر والتنقل للضرورة القصوى، واليوم وبعد مضي أشهر من القيود الصارمة يتطلع أصحاب المصالح لتخفيف القيود حتى يمارسوا حياتهم التي تضررت من هذا الوباء والجائحة التي نسأل الله السلامة منها.من الممكن أخذ الاحتياطات اللازمة بأن يتحمل كل مسافر مسؤولية سفره ونتائجها. ووجوب إحضار شهادة صحية تثبت سلامته عند رغبته العودة للوطن.تسهيل السفر والاحتراز عند الرجوع يجعل هناك توازناً بين سلامة المواطن وسلامة البلاد من العدوى وانتشار الوباء بشكل لا يكون فيه إفراط أو تفريط.العالم يسمح بالسفر بقيود عند الدخول ونحن في هذه البلاد ضربنا مثلاً عالمياً على هذا الحرص، وقد أثبتت التجربة نجاح النموذج السعودي سواءً في التعامل في الداخل أو الخارج بالنسبة للمواطنين أو المقيمين.وفِي هذا المقال أتمنى من الجهات المسؤولة دراسة هذا المُقترح، بالسماح للمواطن بالسفر بعد التوقيع على الاشتراطات التي تراها الدولة ضرورية للمواطنين.إن الشروط الحالية للسفر صعبة وغير متحققة لكثير من أصحاب المصالح والحاجات، لهذا فإن إعادة النظر في الاشتراطات أصبحت حاجة ملحة لكثير من المواطنين الذين يتطلعون للسفر.الأمل معقود في إعادة النظر في القيود يا وزارة الصحة أسوة بدول أخرى، فالسفر ضرورة وليس ترفيهاً. المواطنون تضرروا ومصالحهم تعطلت، ومن المؤكد أن هناك أكثر من حل ومن خيار يسهل أمورهم وفِي نفس الوقت يُحافظ على سلامة وصحة الوطن والمواطنين والمقيمين.لهذا فإن الكثيرين يتطلعون لتمكينهم من السفر لرعاية مصالحهم التي أضرت بها هذه القيود، ويأملون في قرار سريع يحل هذه المشكلة بشكل عملي يخفف القيود ويلزم الراغب في السفر بالتزام وتحمل نتائج قراره بشكل متوازن ففي الأسفار أكثر من خمس فوائد.كاتب سعودي‏yamani.osama@gmail.com