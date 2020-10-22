• قبل فترة وعبر سناب شات، وكعادتي «وقت القايلة» بالدردشة مع نفسي للمتابعين - بأريحية تامة - كوني أرى كل المنتمين للأهلي هم أقرباء لي، ونلتقي عند جدنا الثمانيني المسمى بـ الأهلي، ويأخذنا الحديث بلا قيود ولكن ضمن إطار الأدبيات.• وفي ذات يوم كان الجمهور متشنجا بدرجة غير مسبوقة، بسبب رغبة عدد من اللاعبين الخروج من النادي، وعذرهم مقنع وواقعي كون القائد بالنادي غير معلوم، بسبب وجود من تم تصويره بأنه الأب الروحي للنادي وهو الأمير منصور بن مشعل، وهو من اختار آخر إدارتين وطلب ابتعاد الإدارة الثالثة التي سبقتهما؛ وما تبع ذلك من رسم الأحلام ورفع أسقف الطموحات، حتى تصورنا أن الملاعب ستحترق مع الأرض الموعودة، لذلك ضاع أصبع الإشارة لمن يكون المسؤول.• وعليه قلت: إن لم تستطع إدارة النادي والمشرف أن يتفقوا على عمل يليق بتاريخ الأهلي فعليهم أن يرحلوا جميعاً.. وهناك من يستطيع دفع ثمن الرئاسة، لأن الأهلي مليء برجال الأعمال ممن يرغبون بخدمته، ولكن دون وصاية الأحلام والأوهام.. وحين قلت حديثي هذا، فأنا أعي ما أقول، لأني لم أعتد الكتابة في الهواء بل على أرض الواقع الذي يطلب من خلاله الجميع الصراحة، وحين تأتيهم يقولون (أيّ.. الصراحة توجع).• نعم وقتها إدارة النادي أخذت بخاطرها، وهم إخوتي وأصدقائي، وبالطبع سيغضب الطرف الآخر من راسمي الأوهام مع (سلطاتهم وشطاتهم وطحينيتهم وبابا غنوج... من المطبلاتية) الذين لا يستطيعون العيش إلا كـ تبع.. وكل ذلك لم يهمني إطلاقاً، كوني أرى الأهلي غاية لا وسيلة.. ولا يصح إلا (الصريح).• أصبح الكثير بعدها يسألني عن (الرئيس الكاش) فينه؟ وإجابتي تقول: بالفريزر.. ليس تهكماً، ولكن أحب كل من يحرك عقله ولا ينتظر أن يأتي أحد يشرح له ويمكن ما يفهم! وتتفرع الأسئلة: طيب فينه ما يدعم؟ والإجابة: وما يدريك أنه لا يدعم! أسئلة لا أعلم هل هي لقصور فهم أصحابها، أم أنني مجبر على ذكر أسماء ليس من حقي أن أقولها.. بالإضافة إلى أن هناك أدبيات بين من أعنيه من طرف وإدارة النادي من طرف آخر، وهذا ما أحفظه لكل الأطراف.• ليس عيباً أبداً أن رئيس الأهلي الأستاذ عبدالإله مؤمنة لن يدفع من ماله للأهلي.. ومن يقول عكس ذلك فليسأل نفسه.. هل رئيس الهلال يدفع؟ هل رئيس النصر يدفع؟ الإجابة واضحة.. لذلك رئيس الأهلي الحالي سيستطيع تسيير النادي وفق المداخيل المتوقعة التي تقترب من ٢٠٠ مليون، في ظل عدم وجود (داعمين) كالهلال والنصر.. نعم ميزانية نادٍ بحجم الأهلي تتعدى ذلك وتقترب من ٣٠٠ مليون.. ولكن الزمن تغير.. تغيييير.• أشيد بعمل الإدارة باتخاذ المنطقية نهجاً وتُبنى عليه التعاقدات بأسعار أكثر منطقية.. فصفقة فتوحي على سبيل المثال - ضربة معلم - والسعر ليس عاليا وهذا نجح كثيراً مع الأهلي.. نعم أرى أن هناك نواقص، وعشمي أن تكملها الإدارة برعاية فلادان، فالأهلي يجب أن يكون مكتملا وليس ناقصا.فاصلة منقوطة؛• الأهلي يمر بمرحلة مختلفة تماماً في تاريخه.. ولكي لا يدخل الملكي في نفق مظلم لا يخرج منه لسنين طويلة كجاره.. فالصبر والواقعية من كل منظومة الأهلي.. فللمدرج صبر وللإدارة إخلاص واجب.MjdBmf@