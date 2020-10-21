اخفق بيضتين مع سنتيمتر مكعب من الزبدة وقليلاً من البصل والطماطم وستحصل على: شكشوكة..!
* نعم..
* شكشوكة..
* الحماقة وحدها هي من ستوهمك بأن نتيجة هذه المقادير ستكون: مكرونا بالباشاميل..!
* قوانين ميكانيكا الكم أو (الفيقياء) الباحثة في جسيمات (فائقة) الصِغر والسرعة داخل الذرة ونواتها هي ذاتها القوانين التي تخضع لها المجرّات بنجومها وكواكبها..!
* 1 + 1 يساوي: 2
* استخدام الألمنيوم (لرخص ثمنه) بدلاً من اليورانيوم لن يشطر لك الذرة..! والمكرونا بالباشاميل لن تنتج عن تفاعل بيضتين على الصاج حتى إن كنت الشِيف (نُصرت) بشحمه وملحِه..!
* دوري كرة القدم للمحترفين يخضع لقوانين الطبيعة والمنطق ذاتها..
* لن تنفع معه إطلاقاً حركات (الفهلوة)..!
* اللعب من (تحت إكّة) يجيب نتيجة في (البلوت).. والنزول بثلاثة (فولي) و(سِرا) واحد يمشي على الغشيم في (الكُنكان).. أمّا على المستطيل الأخضر فتعاقدات (طبطِب ليِّس) آخرها: (شقشقة) وليد أزارو لدفاعك في ربع ساعة بس..!!!
* شمّاعة (الموقف المالي) تقف بخجل أمام واقع الوحدة والرائد والفيصلي الذين كان بينهم وبين (المركز الثالث) في الموسم الماضي مجرد نقطة واثنتين..!
* المسألة (انتقاء) صاحي و(توليفة) صح أو بقانون (تايلور) الإداري: أعلى إنتاجية ممكنة بأقل التكاليف المتاحة..
* محترف واحد (بابُغلي) قد يقصم لك خط ظهر بأكمله بـ(نطحة)..!
* ومحترف (متقاعد) منذ أشهر سيكتفي ببث كليبات رقصاته من عيادة النادي..!
* نظريات كرة القدم وفيزيائيتها قابلة للتجارب ولكن وفقاً للمعقول.. وما هو غير معقول أن تكرر فشل التجربة ذاتها وتنتظر نتائج مختلفة..!!!
* فريق كرة القدم قد يهدم مجهوده سواء لاعب واحد فقط.. حارس (مفلِّت).. مدافع (متهور).. مهاجم (ما عندك أحد)..!
* فترتا الانتقالات وُضعت لهذه المشكلة..
* حين لا تستغلها للحل فهذا معناه بلادة وتبلّد ولا مكان للأعذار..
* الناقد لك (الآن) كمن يُحذِّرك مِن حُفرة أنت على وشك الوقوع بها.. وأمّا (الصامت) فثق تماماً أنه يُخبئ خلف ظهره (الكُريك) ليدفنك به بعد الوقوع..!!!
iyad_abdualhay@
* نعم..
* شكشوكة..
* الحماقة وحدها هي من ستوهمك بأن نتيجة هذه المقادير ستكون: مكرونا بالباشاميل..!
* قوانين ميكانيكا الكم أو (الفيقياء) الباحثة في جسيمات (فائقة) الصِغر والسرعة داخل الذرة ونواتها هي ذاتها القوانين التي تخضع لها المجرّات بنجومها وكواكبها..!
* 1 + 1 يساوي: 2
* استخدام الألمنيوم (لرخص ثمنه) بدلاً من اليورانيوم لن يشطر لك الذرة..! والمكرونا بالباشاميل لن تنتج عن تفاعل بيضتين على الصاج حتى إن كنت الشِيف (نُصرت) بشحمه وملحِه..!
* دوري كرة القدم للمحترفين يخضع لقوانين الطبيعة والمنطق ذاتها..
* لن تنفع معه إطلاقاً حركات (الفهلوة)..!
* اللعب من (تحت إكّة) يجيب نتيجة في (البلوت).. والنزول بثلاثة (فولي) و(سِرا) واحد يمشي على الغشيم في (الكُنكان).. أمّا على المستطيل الأخضر فتعاقدات (طبطِب ليِّس) آخرها: (شقشقة) وليد أزارو لدفاعك في ربع ساعة بس..!!!
* شمّاعة (الموقف المالي) تقف بخجل أمام واقع الوحدة والرائد والفيصلي الذين كان بينهم وبين (المركز الثالث) في الموسم الماضي مجرد نقطة واثنتين..!
* المسألة (انتقاء) صاحي و(توليفة) صح أو بقانون (تايلور) الإداري: أعلى إنتاجية ممكنة بأقل التكاليف المتاحة..
* محترف واحد (بابُغلي) قد يقصم لك خط ظهر بأكمله بـ(نطحة)..!
* ومحترف (متقاعد) منذ أشهر سيكتفي ببث كليبات رقصاته من عيادة النادي..!
* نظريات كرة القدم وفيزيائيتها قابلة للتجارب ولكن وفقاً للمعقول.. وما هو غير معقول أن تكرر فشل التجربة ذاتها وتنتظر نتائج مختلفة..!!!
* فريق كرة القدم قد يهدم مجهوده سواء لاعب واحد فقط.. حارس (مفلِّت).. مدافع (متهور).. مهاجم (ما عندك أحد)..!
* فترتا الانتقالات وُضعت لهذه المشكلة..
* حين لا تستغلها للحل فهذا معناه بلادة وتبلّد ولا مكان للأعذار..
* الناقد لك (الآن) كمن يُحذِّرك مِن حُفرة أنت على وشك الوقوع بها.. وأمّا (الصامت) فثق تماماً أنه يُخبئ خلف ظهره (الكُريك) ليدفنك به بعد الوقوع..!!!
iyad_abdualhay@