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إياد عبدالحي
اخفق بيضتين مع سنتيمتر مكعب من الزبدة وقليلاً من البصل والطماطم وستحصل على: شكشوكة..!

* نعم..


* شكشوكة..

* الحماقة وحدها هي من ستوهمك بأن نتيجة هذه المقادير ستكون: مكرونا بالباشاميل..!

* قوانين ميكانيكا الكم أو (الفيقياء) الباحثة في جسيمات (فائقة) الصِغر والسرعة داخل الذرة ونواتها هي ذاتها القوانين التي تخضع لها المجرّات بنجومها وكواكبها..!

* 1 + 1 يساوي: 2

* استخدام الألمنيوم (لرخص ثمنه) بدلاً من اليورانيوم لن يشطر لك الذرة..! والمكرونا بالباشاميل لن تنتج عن تفاعل بيضتين على الصاج حتى إن كنت الشِيف (نُصرت) بشحمه وملحِه..!

* دوري كرة القدم للمحترفين يخضع لقوانين الطبيعة والمنطق ذاتها..

* لن تنفع معه إطلاقاً حركات (الفهلوة)..!

* اللعب من (تحت إكّة) يجيب نتيجة في (البلوت).. والنزول بثلاثة (فولي) و(سِرا) واحد يمشي على الغشيم في (الكُنكان).. أمّا على المستطيل الأخضر فتعاقدات (طبطِب ليِّس) آخرها: (شقشقة) وليد أزارو لدفاعك في ربع ساعة بس..!!!

* شمّاعة (الموقف المالي) تقف بخجل أمام واقع الوحدة والرائد والفيصلي الذين كان بينهم وبين (المركز الثالث) في الموسم الماضي مجرد نقطة واثنتين..!

* المسألة (انتقاء) صاحي و(توليفة) صح أو بقانون (تايلور) الإداري: أعلى إنتاجية ممكنة بأقل التكاليف المتاحة..

* محترف واحد (بابُغلي) قد يقصم لك خط ظهر بأكمله بـ(نطحة)..!

* ومحترف (متقاعد) منذ أشهر سيكتفي ببث كليبات رقصاته من عيادة النادي..!

* نظريات كرة القدم وفيزيائيتها قابلة للتجارب ولكن وفقاً للمعقول.. وما هو غير معقول أن تكرر فشل التجربة ذاتها وتنتظر نتائج مختلفة..!!!

* فريق كرة القدم قد يهدم مجهوده سواء لاعب واحد فقط.. حارس (مفلِّت).. مدافع (متهور).. مهاجم (ما عندك أحد)..!

* فترتا الانتقالات وُضعت لهذه المشكلة..

* حين لا تستغلها للحل فهذا معناه بلادة وتبلّد ولا مكان للأعذار..

* الناقد لك (الآن) كمن يُحذِّرك مِن حُفرة أنت على وشك الوقوع بها.. وأمّا (الصامت) فثق تماماً أنه يُخبئ خلف ظهره (الكُريك) ليدفنك به بعد الوقوع..!!!

iyad_abdualhay@