اخفق بيضتين مع سنتيمتر مكعب من الزبدة وقليلاً من البصل والطماطم وستحصل على: شكشوكة..!* نعم..* شكشوكة..* الحماقة وحدها هي من ستوهمك بأن نتيجة هذه المقادير ستكون: مكرونا بالباشاميل..!* قوانين ميكانيكا الكم أو (الفيقياء) الباحثة في جسيمات (فائقة) الصِغر والسرعة داخل الذرة ونواتها هي ذاتها القوانين التي تخضع لها المجرّات بنجومها وكواكبها..!* 1 + 1 يساوي: 2* استخدام الألمنيوم (لرخص ثمنه) بدلاً من اليورانيوم لن يشطر لك الذرة..! والمكرونا بالباشاميل لن تنتج عن تفاعل بيضتين على الصاج حتى إن كنت الشِيف (نُصرت) بشحمه وملحِه..!* دوري كرة القدم للمحترفين يخضع لقوانين الطبيعة والمنطق ذاتها..* لن تنفع معه إطلاقاً حركات (الفهلوة)..!* اللعب من (تحت إكّة) يجيب نتيجة في (البلوت).. والنزول بثلاثة (فولي) و(سِرا) واحد يمشي على الغشيم في (الكُنكان).. أمّا على المستطيل الأخضر فتعاقدات (طبطِب ليِّس) آخرها: (شقشقة) وليد أزارو لدفاعك في ربع ساعة بس..!!!* شمّاعة (الموقف المالي) تقف بخجل أمام واقع الوحدة والرائد والفيصلي الذين كان بينهم وبين (المركز الثالث) في الموسم الماضي مجرد نقطة واثنتين..!* المسألة (انتقاء) صاحي و(توليفة) صح أو بقانون (تايلور) الإداري: أعلى إنتاجية ممكنة بأقل التكاليف المتاحة..* محترف واحد (بابُغلي) قد يقصم لك خط ظهر بأكمله بـ(نطحة)..!* ومحترف (متقاعد) منذ أشهر سيكتفي ببث كليبات رقصاته من عيادة النادي..!* نظريات كرة القدم وفيزيائيتها قابلة للتجارب ولكن وفقاً للمعقول.. وما هو غير معقول أن تكرر فشل التجربة ذاتها وتنتظر نتائج مختلفة..!!!* فريق كرة القدم قد يهدم مجهوده سواء لاعب واحد فقط.. حارس (مفلِّت).. مدافع (متهور).. مهاجم (ما عندك أحد)..!* فترتا الانتقالات وُضعت لهذه المشكلة..* حين لا تستغلها للحل فهذا معناه بلادة وتبلّد ولا مكان للأعذار..* الناقد لك (الآن) كمن يُحذِّرك مِن حُفرة أنت على وشك الوقوع بها.. وأمّا (الصامت) فثق تماماً أنه يُخبئ خلف ظهره (الكُريك) ليدفنك به بعد الوقوع..!!!iyad_abdualhay@