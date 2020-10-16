• يعجبني في الاتحاديين عدم الانكسار وعدم التردد في شحذ الهمم، وهذه بلا شك ميزة تجعلهم دائمي العضوية في حزب المتفائلين.• الموسم الماضي أي قبل معركة ما قبل الهروب من الهبوط كانوا يقولون هذا موسمنا، والذي قبله كرروا نفس الكلام، واليوم بدأ التفاؤل يأخذ منحى آخر بمعنى إن لم يكن بطلاً فلن يرضى بما هو أقل من الوصيف..!• مثل هذا التفاؤل يحمل أكثر من رسالة، وله أكثر من وجه، البعض يراه دعماً، وآخرون يعتبرونه حلاوة روح، في حين أراه رسالة إيجابية يجب أن يفهم فحواها كل لاعبي الاتحاد.(2)• في الجانب الآخر نجد العكس في الأهلي فما زال الرمي حامي حامي دون أن نعرف لمصلحة من، لكنني أعرف أنه ليس في مصلحة الأهلي، ولن يكون في مصلحته، وهكذا يجب أن يعرف جمهور الأهلي..!• تنحى الأمير منصور بن مشعل، وما زال تجار المراحل يطاردونه دون أن نعرف لماذا..؟!• كل ما أعرفه أنها حرب بالوكالة، ولن أبحر أكثر..!• أتمنى أن لا تستفزوه للحديث عن ما واجهه؛ لأنه لو تحدث سيوجع الكثير..!• احترموا صمته يا جماعة..(3)• محمد القاسم رئيس نادي التعاون ودع ناديه بعد أن سجل اسمه في لوحة التميز، ولن يضيره أن ودعه أصحاب المحابر الزرق بعبارات هي منهم ولهم وارتدت عليهم..!• أيها التعاونيون كرموا رمزكم محمد فهو جدير بالتكريم.(4)• ‏ما أقرب ظن السوء في الآخرين، وما أغلبه على ظن الخير، فإذا وطنت نفسك على شيء اعتادت عليه، وإذا ظننت سوءاً في الآخرين فتذكر: أن بعض الظن إثم.• ومضة:‏عَفت واجّد، عشان أبقى بعَينك كبير‏وأنت تجّرح شعّوري كل ما جَيتني‏كيفّ تقدر تخلصَ من عذاب الضمّير‏جَيتك امسّح دموعك، وأنت ابكيتني.