في الآونة الأخيرة ظهرت على مواقع التواصل منصات رأي للمدرج مختلفة عن النسق الكتابي الذي عهدناه..• منصات تنقل لنا اجتماعات منقولة بالصوت والصورة لمشجعين في حجرة تطبيقات كـ زوم وغيره..• رأيتها أول ما رأيتها في مدرج الاتحاد ومن ثم لاحظت انتشارًا لها في بقية المدرجات..• استوقفتني فيها أمور عدة، أراها قد ميزتها عن التعبير الكتابي بالرأي سأذكر منها:• ارتقاء اللفظ فيها وانتقاؤه..• نبرة الصوت أكثر هدوءًا من أكثر برامجنا الفضائية..• درجة الوعي للمدرج ملحوظة جدًا..• غالبًا يكون هناك انسجام شبه تام بين أعضائها حتى مع اختلاف وجهات النظر بينهم.• هناك تنوع مُلفت للرأي يستحق التأمل..• الثقافة الكروية عالية جدًا، ولا أبالغ إن قلت إنها بلغت حد الإلمام وتمام المعرفة..• استضافة متخصصين في شتى المجالات المتعلقة بالرياضة.. قانون، إدارة، طب، استثمار...• مواكبة مستمرة للحدث ونقاش آني للقضايا المطروحة..• في آونتي الأخيرة بِت أتنقل ما بين نقل هذه الحجرات وأحرص على الاستماع لمن فيها أكثر بكثير من البرامج التلفازية..• لقد شعرت فيها بتجديد للرأي، وتعددية فيه، ولامست فيها صدقًا أكثر، أضف إلى كل ذلك أني كنت قد ضجرت فعلا من تكرار ذات الأسماء في برامجنا لمدة عقود من الزمن..!• نعم.. أعتقد أن التوقيت الآن قد اختلف.. وعقارب الساعة لم تعد تُجبرنا على الدوران حول أسماء تم استهلاكها تمامًا..• منصات مدرج كهذه ستوجد آلاف الاختيارات للمتابعة، وستأتي بالجديد دومًا، وستعطي الفرصة لمواهب ذات فِكر بالظهور..• يبقى المهم.. المحافظة على ذات النسق الهادئ المتزن فيها والتجديد المستمر لها وعدم الخروج عن النص، الذي أراه حتى الآن يستحق الاستماع له وبإنصات تام.iyad_abdualhay@