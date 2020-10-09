• نحاول أن نسدد ونقارب، ونحاول أن نحكم العقل والمنطق في كثير من القضايا في سبيل عدم المساس بالثوابت التي تعلمناها على مدار ثلاثة عقود في مجال الإعلام الرياضي.• أكرر دائماً خَفْ من كلمتك وعليها في زمن تم فيه استباحة الكلمة..!• أحياناً ننحني للعاصفه احتراماً لمن يحسنون الظن فينا، ومرات نتجنب الشطط لكي لا نجاري السفهاء في سفههم..!• إن أثنينا على من يستحق الثناء قالوا: مطبل، وإن انتقدنا من يستحق النقد قالوا: متعصب، وإن تركنا الأولى وتجنبنا الثانيه قالوا: خلك شجاع..!• طبعاً أتحدث عن معاناة غيري من خلال رواية بطلها أنا لكي لا يقال إنني قفزت من السفينة وهدفي التأكيد على من يسلّم عقله لغيره في النهاية لن يكون مقنعاً.• التقيت في البرنامج الهادئ والواقعي برنامج صدى الملاعب الأسبوع الماضي مع الزميل توفيق الخليفة والزميلة هند بومشمر في ليلة خروج النصر من السباق الآسيوي وهو الخروج الذي آلمني كما آلم توفيق وهند.• في البرامج الرياضية لا يمكن أن يخلو أي برنامج من صراع الآراء وفي ذات البرنامج اختلفت واتفقت مع كثير من الزملاء وأولهم الزميل مصطفى الآغا لكنه خلاف نبلاء لا يخرج عن أهداف البرنامج ومنهجه.• اختلف معي الزميل توفيق خليفة حول رأي مرتبط بضعف النسخة الآسيوية المجمعة، حيث اعتبرها الأقوى وهذا حقه.• إلا أن الحوار بين هند وتوفيق أخرجه بعض المتحلطمين عن سياقه عطفاً على ما حدث بين توفيق وهند، وتم تصعيده حتى وصل الترند رقم واحد في السعودية ليلتها ودخل على الحوار أطراف رفعوا سخونته من باب الفضول وجماعة تويتر بطبعهم فضوليون..!• المهم والأهم يجب أن يعرف الجميع أن أسرة صدى الملاعب بقيادة الماهر مصطفى الآغا لا يوجد لديها أجندات تجاه أي نادٍ، بل تقف مع الجميع على مسافة واحدة، ولهذا بات البرنامج محط تقدير كل المشاهدين العرب وأولهم المشاهد السعودي.• أما المذيعة المتألقة هند بومشمر فهي ترتبط بوطني بعلاقة وجدانية، السعودية وأندية السعودية عندها خط أحمر، وأول من يدرك ذلك الزميل توفيق الخليفة الذي يعتبر ركناً من أركان صدى الملاعب وعليه يجب أن يدرك بعض الزملاء أن صدى الملاعب منذ أيامه الأولى وهو مع كل الأندية على مسافة واحدة.• علاقتنا داخل هذا البرنامج الكبير تبدأ بضحكة محب، وتنتهي بابتسامة الرضا، ومن هذا المنطلق أحب أؤكد أننا في صدى الملاعب ننتمي لوطن واحد وهوية واحدة هدفنا إرضاء المشاهد من المحيط إلى الخليج.• والزعل أو العتب بين الأحباب مرفوض وإلا ايه يا توفيق..؟!• أما هند أكتفي بالقول له وعنها (عيت تجي) يا هند فقط.... وطاح الحطب.