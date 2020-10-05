بما أن التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا قد جعل مني معلما في المنزل، فإنني هذا العام شريك للمعلمين في احتفاليتهم بيوم المعلم العالمي !ولن أشاركهم احتفاليتهم الرمزية وحسب، بل سأشاركهم الاعتزاز بمهنة المعلم إحدى أشرف وأهم المهن عبر التاريخ، حيث يسهمون في بناء الأجيال وصناعة المستقبل ومد جسور المعرفة !سأشاركهم أيضا كما فعلت دائما ككاتب رأي همومهم المهنية، وهواجسهم النفسية في ممارسة مهنة تتجاذبها العلاقة بالمدرسة والمنزل، فالمعلم يكاد يكون صاحب المهنة الوحيد الذي تتجاوز علاقته بوظيفته جدران فصله وأسوار مدرسته، فعلاقته بطلابه تمتد خارجها بما يؤثر به في بناء شخصياتهم وتغذية عقولهم وزيادة رصيدهم المعرفي، فهو شريك للوالدين في تربية أبنائهما، وربما الوحيد الذي يشارك في تربية أبناء غيره !كان المعلم عبر الزمن وفي جميع المجتمعات يحظى بمكانة اجتماعية رفيعة، حتى جاءت أزمنة تزلزلت فيها قيم اجتماعية كثيرة وتخلخلت أسس تربوية خلقت أجيالا تعيش في عالم تسوده التقنية الحديثة وتحكمه وسائل تواصل لا تعترف بالقيود ولا تخضع للرقابة، لكن بقي المعلم يؤدي رسالته في كل الظروف ورغم كل الضغوط وكأنه الشمعة التي تذوب لتضيء للآخرين !أنا من جيل رُبي على احترام المعلم، وسمعت من والدي: «قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا» حتى كدت أظنه نصا مقدسا، شعرت بهيبته في صغري وأشعر بالامتنان له في كبري، وأقف له اليوم وكل يوم تبجيلا !K_Alsuliman@jehat5@yahoo.com