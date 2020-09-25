توج «رجالات الأمن» بالمملكة الدعم السخي والاهتمام الكبير لحكام المملكة منذ تأسيسها على يد الموحد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين بتسجيلهم إنجازاً أمنياً جديداً في تقرير التنافسية العالمية The World Economic Forum 2019 في «مؤشر الأمن»، والذي ينقسم إلى مجموعة من الأقسام، أهمها مؤشر الاعتماد على الشرطة، مؤشر الجريمة المنظمة، ومؤشر القتل العمد. وهذا تقرير سنوي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي ليقيس قدرة الدول على توفير مستويات عالية من الرخاء والأمان لمواطنيها. واحتلت المملكة في مؤشر الأمن المرتبة الثالثة على مستوى مجموعة دول العشرين بـ21 درجة من 100 درجة متقدمة على دول عريقة ومتمرسة في مجال الأمن، وجاءت اليابان في المرتبة الأولى بـ 10 درجات من 100 درجة، وأستراليا في المرتبة الثانية بـ 18 درجة من 100 درجة.وحققت المملكة النتائج التالية في مكونات مؤشرات الأمن:مؤشر الاعتماد/ الموثوقية على الشرطةتربعت المملكة على قمة مؤشر الاعتماد/ الموثوقية على الشرطة لمجموعة دول العشرين بتحقيقها المرتبة الأولى بـ8 دجات من 100 درجة متقدمة على جميع دول العشرين، واحتلت اليابان المرتبة الثانية بـ9 درجات من 100 درجة، وجاءت أستراليا ثالثاً بـ15 درجة من 100 درجة.مؤشر الجريمة المنظمةوسجلت المملكة إنجازاً آخر بتحقيقها المرتبة الثانية على مجموعة دول العشرين في الاستجابة لمكافحة الجريمة المنظمة بـ 15 درجة من 100 درجة، فيما احتلت اليابان المرتبة الأولى بـ13 درجة من 100 درجة، وأستراليا ثالثاً بـ24 درجة من 100 درجة. وتقدمت المملكة على دول كثيرة في مجموعة العشرين، حيث احتلت كندا المرتبة الرابعة بـ 39 درجة من 100 درجة، وكوريا الجنوبية المرتبة الخامسة بـ 45 درجة من 100 درجة.مؤشر القتل العمداحتلت المملكة المرتبة التاسعة بدرجة 44 من 100 درجة، فيما احتلت اليابان المرتبة الأولى بدرجة 1 من 100 درجة، وإندونسيا ثانياً بست درجات من 100 درجة، وكوريا الجنوبية ثالثاً بـ15 دجة من 100 درجة.لم يكن هذا الإنجاز بغريب على رجالات الأمن في بلاد الحرمين وبلاد التوحيد، فهم الركان الأساسي والجوهري لحفظ الأمن والسلم الدوليين ورسالة إلى من كان يحاول التشكيك بقدرات رجال أمننا من الجهات المعادية والحزبيين ورسالة إلى الجميع أن مملكتنا عنوانها مملكة آمنة للعيش والعمرة والحج ووجهة استثمارية وسياحية عالمية. هاهم أبناؤك يا خادم الحرمين الشريفين يصدقونك العهد كما هي عادتهم ويقدمون أرواحهم ودماءهم لهذه البلد المباركة لتكون مملكة آمنة تزامناً مع قيادتكم المباركة لمجموعة العشرين، رغم صعوبات وتعقد التحديات الأمنية التي تواجههم.مختص في الأدلة الجنائية الرقميةDr_Almorjan@