أن تحيا في وطن فأنت تكتسب قيمة. أن تلتحق بجماعة فستظل تدفع الثمن.الوطنُ نعمةُ الجغرافيا، والجماعة لعنةُ التاريخ.الوطن راسخ رسوخ الجبال والوهاد والسهول والبطاح والجماعة أفكار وأوهام في مهب الرياح.الوطن رهان على حاضرك ومستقبل أولادك والجماعة مقامرة على ماض تولّى.الوطن يعزز فيك الصدق اختياراً، والجماعة تدفعك للكذب اضطراراً.الوطن يساعدك على العيش بسلام في النور، والجماعة تحشرك في أنفاق الخوف المظلمة.الوطن شجرة من بستان الحياة المدنية للفكر الإنساني والجماعة نبتة شيطانية تحت مسمى حزب إخواني.الوطن أصل والعقلاء يعتمدون الأصل دوماً لأنه قابلٌ للبناء عليه، كون الأوطان نفعت الإنسان، والجماعة أضرّت بالبشرية، والأوطان أنجزت والجماعة هدمت، والأوطان رمز الوفاء والجماعة عنوان الغدر.في مناسبة اليوم الوطني تتمايز الصفوف، وتنجلي المواقف، من يعتصم بحبل الله ويمتثل لأمره فقد هُدي للصراط المستقيم وتمسك بالمنهج القويم، ومن يحتزم بحبال الشيطان تاه مع الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. مَنْ تبنّى الراية الخضراء وافتداها ليس كمن تولّى آيات الطعن في الظهر والخيانة وما سواها (فهل عسيتم إن توليتم أن تُفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذي لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم).راحة بالك في وطنك لا تعدلها كنوز العالم في المُغترب، وكم من مستهام جوّاب رضي من الغنيمة بالإيابِ، وبيت ما هو في بلدك لا هو لك ولا لولدك. ولو لم تجد في وطنك سكناً سوى تحت ظل شجرة أو في رأس جبل، إلا أن لك فيه ألف عزوة وعزوة بدءاً من دولتك ورجالاتها وجهاتها الخدمية والأمنية وجيشها الباسل بعزوم رجال يفخر بهم الفخر ويسمو بهم المجد وتعن وتلين لهيبتهم صم الشوامخ، يذودون عن حدودنا ويصدون عدونا ويصونون دماءنا وأعراضنا، ناهيك عن عزوة أهلك وإخوتك وأصدقائك ومعارفك وذوي القربى، بينما أنت في الغربة وحيدا مهما كان حولك من بشر لا رابط بينك وبينهم ولا وشائج قُربى.الجماعات نزع الله منها البصيرة فانشقت عن الوطن المسلم وشقت عصا الطاعة واشتقّت لها من الحمقى والمغفلين طغمة برمت بدوحة الأمن وانبرت للقذف بالجسد والروح في براثن التيه والجوع والاضطهاد وبيع الكرامة وسفح ماء الوجه. الجماعة تستدرج الشبع المرتاح المتعافي ليتجرع قسوة ومرارة التخبط في مجاهل البيداء ويكابد أسى المصاعب ويواجه تداعيات ومضاعفات الأسقام والأعاصير ويموت عشرات المرات في حقول الألغام وعلى حدود التأزمات. هل من عاقل يبيع عيناً ثمينة بوعد سمسار ضائع. ويستعيض عن واقع مبهج بمجهول مزعج.ليس صحيحاً أن الموت مع (الجماعة) رحمة طالما أن لي وطناً عامراً بالعدل والإحسان والخير وخدمة الحرمين والحجاج والمعتمرين ونصرة المطلومين وإيواء المضطهدين ورفع الأذان وإقامة الشعائر وبر الوالدين وصلة الأرحام وماذا يطلب المسلم فوق ذلك؟ المشردون من تيه إلى تيه، مسلعون ومقدرة أثمانهم سلفاً، وكل سعره عليه، وقابل للطرح في المزاد، وتنزيله في العرض، ومهيأ للمساومة به وحرق ورقته والاستعاضة عنه بما هو أسمن.الحزبية الإسلاموية دسيسة تاريخية لرفع مقام وضيع على حساب المقدّس وحساب عُرف الناس الذي يعطي صدور المجالس لمن يستحقها لا لمن يسابق عليها.لستَ في حاجة إلى جماعة حزبية تزعزع أمنا ضمنه الله وتضعضع حكماً آتاه أهله من عباده، والذي يتفانى في سبيل تفويت فرص الحياة الكريمة عليك لا يعنيه فوزك أو هلاكك في الآخرة.كاتب سعوديAl_ARobai@