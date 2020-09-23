اليوم الوطني رمز للمكان والهوية والتأريخ. لأن الرمز جملة معلومات حسية تدل على ذكريات وآمال والعديد من الدلالات والمعلومات الملموسة.اليوم الوطني بهجة وفرح واعتزاز كبير يمتزج بالمكان والتأريخ والهوية الذي يرتبط بالانتماء إليه، والحفاظ على مقدّراته وثرواته، والدفاع عنه في السلم والحرب. الوطن يعطينا الأمن والسلام والأمان والاستقرار، يحقّ أن نقدم له النفس والنفيس.الوطن الحصن الحصين لهذا تحرص الدولة على تعزيز مفهوم الوطن إن كان من جهة بناء البنى التحتيّة فيه، وإقامة الحضارة العمرانيّة في جميع أرجائه، وتأمين المأوى والسكن للمواطنين في كافة أنحائه، والاهتمام بالتعليم والصحة والزراعة والصناعة، والأمن، فهي جزء لا يمكن فصله عن مفهوم الوطن، لأنها أَشْيَاء مترابطةٌ ببعضها البعض، وتشكل تكاملا لمقدّرات الوطن معاً.الوطن سعودي لأن هذا الاسم ليس مجرد تسمية كما سميت أمريكا في عام 1507 عندما رسم الرسام الألماني مارتن فالدسميلر خريطة العالم وأطلق على الأراضي التي تقع في نصف الكرة الغربي اسم أمريكا على اسم المستكشف ورسام الخرائط الإيطالي أنيريكو فسبوتشي. أو كما سميت العديد من المدن والدول على أسماء أشخاص لا يحملون ارتباطا حقيقيا بالوطن.الوطن سعودي وحبه وتعزيز مفهومه يأتي مع الفطرة. لأن تعريف الوطن شيء وجداني يتعلق بالعاطفة التي تعبر عن ولاء الإنسان لبلده. وسبق أن أشرت في مقال سابق إلى أن الوطن مفهوم أخلاقي يرتبط بالإيثار والانتماء والتضامن والتضحية والولاء للوطن. هذه المفاهيم المتأصلة والمرتبطة بالمفاهيم الأخلاقية لدرجة أن الفيلسوف ألسدير ماكنتاير اعتبرها حجر الأساس الذي تقوم عليه الأخلاق.الوطن سعودي التأريخ، سعودي الهوية، سعودي الوحدة الوطنية، سعودي اللون أخضر يوحي بالثراء والثروة والمجد والأصالة. كلمة تختزل كل شيء جميل وتفيض بكل معاني الحب والولاء والتضامن والوحدة بين مكوناته.سعودي هي وطن ودار وعطاء ونماء وعز وافتخار عاشت السعودية رمزاً وتأريخاً ومجداً وخيراً وعطاءً وأمناً وسلاماً. سعودي تختزل العظمة والحب والخير. شمس ساطعة لامعة تبعث الحياة في محيطها وعالمها وترتبط بها القلوب. دام عزك يا سعودي الوطن.كاتب سعودي‏yamani.osama@gmail.com