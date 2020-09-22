ليس الوطن قصيدة شعرية يقاطع شاعرها الحضور بالتصفيق كلما لامست كلماتها مشاعر العزة والنصر والفخر والانتماء، وليس الوطن أغنية نترنم بها ونرددها في المناسبات الوطنية فتبعث الطمأنينة يقيناً حاضرا والأمل مستقبلا مشرقا.إنما الوطن قيمٌ ورؤى وأهدافٌ وإستراتيجياتٌ، تزخرِفُها أرقام الإنجازات وتُلونها إحصاءات الفعل ويزرعها ويصنعها المواطنون ومؤسسات الوطن.من حسنات كورونا القليلة، فلأول مرة يستخدم الناس لغة عالمية واحدة في كافة دول العالم، لغة أبجديتها أرقام المصابين بكورونا والمتعافين منها وإحصاءات المتوفين بسببها وعلى مدى الأشهر السابقة أصبح الجميع يتابع أرقام ضحايا كورونا ويحلل إحصاءاتها.لأول مرة تأتي كورونا محل كرة القدم من حيث حجم المقارنات بين دول العالم. الجميع أصبح مسكونا بمقارنات أرقام كورونا بين الدول، وصولا إلى مقارنة أنظمة العالم الصحية وأنظمة العالم الغذائية وغيرها.لكن الأهم هو أن كورونا أوجدت تيارا محليا أو ثقافة محلية كبيرة من المتابعين للإنجازات السعودية من خلال مقارنات أداء وإنجازات النظام الصحي السعودي بأداء وإنجازات النظام التعليمي السعودي، والنظام الاجتماعي والغذائي والقضائي وانسحبت تلك المقارنات لتشمل كل الأنظمة السعودية دونما استثناء، والقاعدة في كل هذه المقارنات هي العمل الاستثنائي تحت ظروف استثنائية.صحيح أن كثيرا ممن يتفانون ويضحون بأرواحهم ومالهم وأوقاتهم وفكرهم ووعيهم لمن يحتاجهم، هم من الأطباء والممرضات ورجال الأمن وعسكريين وعلماء ومهندسين وفنيين وأخصائيين ورجال أعمال ومعلمين ورجال الدفاع المدني ومتطوعين يتفانون في أعمالهم هم يقومون بواجبهم ويتقاضون مقابل ذلك أجرا، لكن الصحيح كذلك هو أن نفس العمل يمكن أن يؤدى بأكثر من طريقة وأن جودة وكيفية العمل في كثير من الأحيان أهم بكثير من كمية العمل.لوحة الشرف في يوم الوطن فكرة يحتاجها الوطن ويستحقها المواطن والمقيم في يوم الوطن لتخليد الأسماء الاستثنائية من أفراد ومؤسسات من مختلف المجالات، عملت عملا استثنائيا في ظروف استثنائية خلال كل عام، لتكتب بماء المجد فخرا وعزةً وزهوا وانتصارا، وتوثيقا لمن يستحق أن يكون قدوةً ونبراساً تخلده ذاكرة الوطن قصيدة وأغنية يترنم بها ويرددها المكان والزمان والإنسان.إنني وبكل ثقة واطمئنان، أقترح أن نستفيد من دروس كورونا وثقافة كورونا في المقارنات والمنافسات النبيلة، بإطلاق برنامج وطني يعمل تحت هيئة تعمل باستقلالية ومن خلال آلية دقيقة وموضوعية يعمل على إبراز وتخليد وتكريم المخلصين والمتفانين والمبدعين والمبرزين من الأفراد والمؤسسات تحت الظروف الاستثنائية والظروف العادية تكريما ماديا ومعنويا تخلده «لوحة الشرف» في كل عام بالتزامن والاتساق مع اليوم الوطني العظيم. وقد اقترحت هذه الفكرة في عدة مقالات سابقة بمناسبة اليوم الوطني.كاتب سعوديDwaihi@agfund.org