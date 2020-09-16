• لا أرى مشكلة في أن يتمسك نادي الاتحاد بحقه الأدبي والقانوني في قضيته المرفوعة ضد نادي النصر ممثلاً في عبدالرحمن الحلافي أو غيره طالما يمتلك من الأدلة والشواهد ما يجيز له ذلك، لكنني (وهذه لا دخل لها في شرعنة القضية من عدمها) ضد التصعيد الذي يمارسه نادي الاتحاد إدارة وإعلاماً مع النصر كون العالمي الآن في مهمة خارجية مع الأهلي والهلال والتعاون معنية بتمثيل الوطن والاتحاد خير من يعرف ماذا يعني تمثيل الوطن.• من حق إدارة الاتحاد أن تحافظ على حقوق النادي ولدينا مؤسسة رياضية وزارة واتحاد لا يمكن أن تقبل أو تتقبل أي تجاوز على أي نادٍ، وعليه يجب على نادي الاتحاد إدارة وإعلاماً إيقاف هذا التصعيد إلى أن تنتهي مهمة النصر وبعدها هناك قانون سيحكم في القضية إما للاتحاد أو عليه بعيداً عن هذا الطحن الإعلامي..!• يجب أن نهدّئ الأمور طالما القضية وصلت إلى الجهات المعنية والتعامل معها على أنها قضية منظوره بدلاً من هذا الطرح الإعلامي الذي بات مكرراً ولم يقدم جديداً مفيداً..!• النصر اليوم يمثل المملكة مع أقرانه الثلاثة، ويجب أن نعمل على دعمهم بدلاً من إثارة قضايا تضر بأيٍّ منهم.• شكا الاتحاد النصر، وأعلن ذلك رسمياً، فما هي الفائده التي سيجنيها بعض الزملاء من تبني هذه الشكوى يومياً بكلام يشوه القضية أكثر من أن يدعمها..؟!• اختيار الوقت في المناكفات مهم جداً، واختيار محاور البرامج الليلية يجب أن يصب في مصلحة ممثلي الوطن جميعاً بدلاً من انتقائية جعلت بعض الزملاء يتركون انتصار الأهلي ويتحدثون عن تصريح عمر السومة الذي رأوا فيه ما لا نراه وزادوا الحب والإعجاب بفتح خط مع الجزائر لاستضافة والد البلايلي ليرمي بما في ابنه على الأهلي، فهل نسمي هذا دعماً لممثل الوطن..؟!• برنامج آخر انتقص ضيوفه من الأهلي وراحوا ينثرون الإعجاب للهلال مع أن المهمة واحدة، وإن قلنا عيب يا زملاء المهنة ارتفع صراخهم وأمطرونا بسقط متاعهم..!• تعالوا نتفق على تأجيل قضايانا ونتوحد في دعم الأربعة، إما بكلام محفز أو صمت مطبق، ففي اعتقادي أن صمت البعض أجمل من كلامهم..• أخيراً يقول جبران خليل جبران: «بدلاً من التطفل على خصوصيات الآخرين، حاول أن تتطفل على المناطق المظلمة في عقلك، تلك البقع التي لم تحظَ بنعمة الفهم حتى الآن».