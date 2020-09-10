أصبح قرار توطين الوظائف القيادية والتنفيذية قاب قوسين أو أدنى، وذلك من خلال تعديل المادة 26 من نظام العمل التي ستركز بشكل كبير على توطين الوظائف القيادية بما لا يقل عن 0.75%.عندما يدور الحديث عن توطين الوظائف القيادية والتنفيذية فإن أصابع الاتهام غالباً ما تشير دائماً إلى الوافد الذي يعمل في الإدارة العليا لتلك الشركات بتعطيل هذا الملف، وهذا أمر طبيعي وغير مستغرب لأن توظيف السعودي ربما يشكل خطراً على وظيفته، لكن الحقيقة المرة أن ما يحدث في مرات كثيرة هو العكس وهي أن البعض من أبناء الوطن في الإدارات العليا في تلك الشركات يدعمون التوجه نحو توظيف غير السعوديين في تلك المناصب القيادية والتنفيذية، على الرغم من علمهم المطلق بأن الوطن فيه من الكفاءات الكثيرة القادرة على ملء تلك الأماكن.هناك ظاهرة ملاحظة وهي أن كثيراً من التنفيذيين السعوديين عندما يمسكون أي منصب قيادي فإن أول قرار يتم اتخاذه هو توظيف مستشار أو تنفيذي يعمل معه، وفي الغالب يكون من الجنسية الباكستانية أو الهندية! ولو أخذنا فقط القطاع المصرفي كمثال لتأكد لكم حقيقة هذا الأمر، لا أعلم يقيناً سر اختيار هاتين الجنسيتين ولكن ربما أنهم مبدعون في فن كتابة الإيميلات ومهارة كتم أسرار فشل وضعف هؤلاء التنفيذيين السعوديين!من المؤسف أن تجد مثل هذه الممارسات في الشركات الحكومية أو شبه الحكومية، وتأتي تلك القرارات بمباركة من هم في أعلى السلطة في تلك الشركات.ومن المؤسف أيضاً أن تجد كثيراً من الشركات تتبنى برامج إعداد القادة التي يصرف عليها أموال طائلة، وفجأة يجد هؤلاء القادة أنفسهم خارج دائرة الاهتمام والتطوير في تلك الشركات، فأيّ شعور بالإحباط واليأس نزرعه في تلك الكفاءات الوطنية!وليعلم كل مسؤول يقصي أبناء الوطن وخاصة في الوظائف القيادية، أن الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها، وهذا ما أكد عليه سمو ولي العهد عندما كلف أبناء الوطن بقيادة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.وأخيراً: يجب أن يدرك الجميع أن العمل حق أصيل لكل مواطن في بلده ولا ينتقل لغيره إلا إذا كان هناك نقص في السكان أو عدم رغبتهم في قبول أعمال معينة أو عدم وجود مؤهلين قادرين على الإيفاء بشروط تلك الوظيفة.كاتب سعوديAlhazmi_A@