وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حاملاً معه خطة سيعرضها على الطبقة السياسية اللبنانية، على أمل أن تساهم في تجاوز لبنان للأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة، وهذه الزيارة للرئيس الفرنسي هي الثانية في غضون عدة أسابيع، وهذا يشير إلى أن فرنسا باتت مدركة أن الوضع في بلاد الأرز بات خطيراً ويهدد بانهيار الدولة.لذلك فإن الرئيس الفرنسي يريد معالجة طارئة للأزمات العاجلة وأخرى متوسطة المدى تضمن وقوف البلاد على قدميها.يعلم الرئيس الفرنسي أن اجتراح الحلول تبدو مهمة في غاية التعقيد، فالمسألة ليست بانتخابات نيابية مبكرة أو تشكيل حكومة يجمع عليها الفرقاء اللبنانيون أو إيجاد حل لمشكلة الكهرباء ومعالجة أنجع لأزمة كورونا وكذلك ليس بفتح تحقيق في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، لكن المسألة تتعلق بإعادة التوازن إلى الساحة الداخلية اللبنانية، حيث هذا البلد الذي قام على أساس توازن طائفي لا يحتمل أن يسير لفترة طويلة على قدم واحدة وحيث طائفة تهيمن على بقية الطوائف، وحيث حزب إرهابي يحمل السلاح ويسيطر على بقية الأحزاب ومستعد للذهاب بعيداً للضغط عليها كما حدث في شهر أيار/ ‏مايو في عام 2008 عندما اجتاحت ميليشيات الحزب بيروت وفرضت معادلة سياسية تخضع للولي الفقيه، منذ ذلك الحين انتهت المعادلة اللبنانية القائمة على أساس التعايش بين الطوائف وقاعدة لا غالب ولا مغلوب.لكن ذلك لم يقف عند حدود الداخل اللبناني، بل إن الحزب الإرهابي رهن البلاد والعباد للمحتل الإيراني، فتم زج لبنان في أتون الحرب السورية وراحت ميليشيات حسن نصر الله تجول منطقة الشرق الأوسط متنقلة من لبنان إلى سوريا فاليمن والعراق، حتى وصلت نشاطات الحزب إلى أوروبا وأفريقيا والأمريكتين، ومع ذلك بقي المجتمع الدولي وكذلك دول المنطقة تتعامل مع لبنان باعتبار الشكل لا المضمون، بمعنى غض النظر عن سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة وغض النظر عن إقرار الحزب الإرهابي للحرب والسلم بعيداً عن مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية، وغض النظر عن كون المجتمع الدولي والدول العربية تمول الحكومة التي يشارك فيها حزب الله ويسيطر عليها عملياً.أكثر من ذلك، فقد خرج نصر الله في أكثر من مناسبة متبجحاً بأن راتبه يقبضه من سيده في طهران وأن ولاءه لإيران وأنه يتبع أيديولوجيا للولي الفقيه.نعم هناك التزام فرنسي تاريخي بالدولة اللبنانية نفهمه ونتفهمه، وجميعنا يرغب أن يرى دوراً فرنسياً جاداً يعيد لبنان إلى جادة الصواب، ولكن كحقيقة واقعة نلمسها بأيدينا وليس كأكذوبة ندعي تصديقها كما حدث خلال العقد الماضي.ولعل هناك من يهمس في أذن الرئيس الفرنسي أن الوصفة في بيروت سهلة وهي عودة الدولة اللبنانية ونزع السلاح من يد كل الميليشيات وعلى رأسها حزب الله، وأن تكون بلاد الأرز دولة كبقية الدول وأن تعود كما أرادتها باريس (سويسرا الشرق).باحث سياسيramialkhalife@