استوقفني تصريح فهد المولد بعد اللقاء الأخير..• بعد انتهاء إيقاف هذا الفهد سُئلت أكثر من ألف مرة: «أتراه يعود كما كان»..؟• لم تتغير إجابتي قط بقولي: «فهد من قلة قليلة جداً تُجيد اللعب تحت الضغط»..!• أعود لتصريحه عقب مباراة الفتح وعبارة: «أكيد نقدر»، والتي أردفها: «بمشيئة الله» حين كان السؤال عن مواجهة النصر..• بمثل هذه النبرة الصوتية لا بد أن يتحدث القائد..• الذهاب نحو (النصر) بعينٍ شاخصةٍ على (العدالة) معناه وصول حتمي إلى هزيمة..!• بث الثقة لا بد أن يكون عبر أعلى موجة..• نعم.. «أكيد نقدر».. ليش لا..؟ ولكنها تحتاج لبذل كل ما لديكم وعن آخره..• تعادلتم مع الفتح وعلى أرضه وبنقص لاعب بل وكنتم أقرب للفوز.. لماذا..؟• لأنكم كنتم (تقريباً) في الموعد..• وحين خسرتم من الأهلي وأبها والوحدة وضمك و.... ذلك لأنكم لم تكونوا هناك أصلاً..!• حسناً.. ماذا عن الآن..؟ والساعة تشير إلى آخر لحظة.. لحظة كتلك التي تسبق فتح مظلة (إنقاذ) لمن يهوي من ارتفاع مئة عام..!• لا مجال للخطأ.. أو التهاون.. ولا حتى العذر الواحد ولن أقول الأعذار..• هو الوقت لكلمةٍ فصْل ينتهي بها أتعس الفصول في تاريخ هذا الكيان..• فإما أن تقولوها الآن، أو...• أتمنى أن لا أكتب ما بعد هذه الـ (أو) إطلاقًا..!iyad_abdualhay@