تعاني المؤسسات الصحفية اليوم من العديد من الأزمات المتشابكة، منها ما هو مالي أو إداري أو تقني، ولعل المشكلة الكبرى التي باتت تؤرق عالم الصحافة الورقية اليوم تجاوزت كل ما سبق وتركزت في أزمة وجودها نفسه، فالعديد من الصحف اضطرت لإغلاق أبوابها وتسريح موظفيها، بينما اضطر البعض بالاكتفاء بالنسخ الإلكترونية والاستغناء الكامل عن النسخ الورقية، بينما تأرجح البعض ما بين الخيارين.لا يخفى على أحد القدر الضخم من المسؤوليات المالية الملقاة على عواتق إدارات الصحف، متمثلة في المصروفات الإدارية كرواتب الصحفيين والمراسلين والإداريين وغيرهم، بخلاف تكاليف إصدار الصحيفة وتوزيعها، وهو الأمر الذي كان يعتمد بصورة رئيسية على إيرادات بيع النسخ الورقية وعلى إيرادات الإعلانات المنشورة بها، فكلما زاد عدد الإعلانات زادت أرباح المؤسسة الصحفية، وكلما حققت الصحيفة انتشاراً واسعاً كلما تمكنت من الحصول على إعلانات أكثر، ولهذا اعتمدت الكثير من الصحف على تحقيق السبق والحصول على أكبر نسبة توزيع بين القراء للحصول على أكبر قدر ممكن من الإعلانات.غير أن ظهور الإنترنت مثّل لتلك الصحف لطمة قوية، فقد تمكنت تكنولوجيا المعلومات من توصيل كافة الأحداث للمستخدم العادي بمنتهى البساطة ومن خلال قنوات متعددة، ونتيجة لذلك اتجهت غالبية الصحف لتوفير نسخ إلكترونية إضافة إلى نسختها الورقية، وهو ما أدى بالتالي إلى قلة الإقبال على شراء النسخ الورقية ومن ثم إلى انخفاض مبيعاتها، وهو ما وضع إدارة المؤسسات الصحفية في وضع لا تحسد عليه، فالصحيفة متاحة إلكترونياً بالكامل بالمجان لكافة القراء، وبالتالي تم فقد أحد الموارد الأساسية لانخفاض المبيعات.كما أن تعدد منافذ الإعلانات الإلكترونية أدى إلى انخفاض الطلب على الإعلانات، والتي كانت تعتبر المصدر الثاني لإيرادات المؤسسات الصحفية، وقد أدى ذلك لأن تصل غالبية المؤسسات الصحفية لنقطة اللاعودة، وهو أمر لا يقتصر على الصحافة السعودية فحسب، بل طال كبريات الصحف العالمية أيضاً، وقد حاولت بعض الصحف فرض اشتراكات على نسخها الإلكترونية لتعويض خسائرها، أو حتى لتتمكن من الاستمرار فقط في التواجد، غير أن نجاح هذه الفكرة ظل محدوداً، نظراً لانصراف القراء عنها بحثاً عن مواقع إلكترونية أخرى مشابهة في الفحوى ولكنها مجانية بالكامل، كما تسابقت كبرى وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي لاستضافة خدمات نشر الأخبار وبث الأحداث وقت حدوثها بالمجان، وهكذا أصبحت كافة الحلول الممكنة المطروحة أمام المؤسسات الصحفية العريقة بلا جدوى.من المؤكد أن هذا الواقع الصحفي مثير للقلق وقد تكون له تداعيات على الأمن الفكري للدول، فغياب المؤسسات الصحفية التي تمثل السلطة الرابعة سيفتح الباب على مصراعيه أمام مواقع أخرى لبث أخبار تضر بالأمن القومي للدول الأخرى، وذلك دونما ضابط أو رابط، وسرعان ما تنتشر تلك الأفكار المؤذية كالنار في الهشيم، وبالتالي من الواجب أن يكون لكل دولة مؤسسات صحفية ذات مصداقية، تقوم من خلالها بدورها التنويري من جهة، وللرد على الأكاذيب التي تفتئت عليها، وتنشر الأكاذيب والأفكار الزائفة عنها من جهة أخرى.لقد كانت -ولاتزال- المملكة تعاني من آثار الأزمات الصحفية التي طالت العديد من كبريات الصحف العالمية، ذلك أن الكثير من الجهات الخارجية المعادية للمملكة قامت بشراء صحف غربية في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما، واستخدمتها لشن هجوم لاذع ضد المملكة تحركها أطماعها وأهدافها الخبيثة، كما أن الكثير منها قام بتأجير بعض الأقلام الشهيرة في بعض الصحف والمواقع المعروفة لتأليب الرأي العام العالمي والعربي ضد المملكة، وهو ما يتطلب الحفاظ على المؤسسات الصحفية الداخلية لإيقاف تلك الهجمات الشرسة، ولا يقتصر الأمر على مجرد أهمية وجود فئة من الكتاب الوطنيين المخلصين من المترصدين لكل من يسيء للمملكة، بل يتطلب الأمر وجود منظومة إعلامية تتبنى العديد من التقنيات القادرة على صد مثل هذا الهجوم، وتكون قادرة على الصدور بانتظام سواء ورقياً أو إلكترونياً.في اعتقادي أن الأمر قد يتطلب إنشاء وقف إعلامي كرافد استثماري تساهم إيراداته في تمويل المؤسسات الصحفية المحلية وفق ضوابط معينة، ومن الممكن أن تساند الدولة هذا الصندوق في بداية إنشائه على الأقل، ومن المفترض لهذا الصندوق أن يدعم الصحف والمواقع الإلكترونية الوطنية وفق آليات معينة تحددها الدولة، بحيث تتمكن تلك المنابر من تأدية عملها على الوجه الأكمل دون الخوف من التوقف لأسباب مالية، ولكي تتمكن من تفنيد الاتهامات الظالمة التي تكاد لا تتوقف ضد المملكة، ولتوضح للعالم أجمع الصورة الحقيقية والمشرقة للمملكة.كاتب سعوديProf_Mufti@dr.mufti@acctecon.com