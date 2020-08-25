يحدثنا فقهاء الضيافة وإقامة المأدبة عن الفرق بين أبرز مدرستين عريقتين من مدارس الضيافة وإقامة المأدبة: أن يقوم الضيوف بخدمة أنفسهم من خلال حملهم أطباقهم بجولة على المعروض من الأطعمة على طاولة ممتدة وانتقاء أو اختيار ما طاب منها؛ بدءا بالمقبِلات والسلطات، مرورا بالأطباق الرئيسة النباتية والحيوانية وانتهاء بالحلويات والمشروبات الساخنة وهذا ما يعرف بالبوفيه. في المقابل تكون المدرسة النقيضة حيث يجلس الضيوف إلى طاولة المائدة والاستمتاع بما يقدمه النادل في كل جولة من جولاته المتكررة والمتعاقبة على الضيوف أثناء جلوسهم.يبدو أن مؤسساتنا الحكومية المناط بها تبني ومساعدة الشباب في مجال الاستثمار والتغلب على التحديات المتعلقة بالجوانب التمويلية والإدارية والقانونية والتسويقية والإجرائية، وخاصة الصناديق الحكومية، في حيرة من أمرها وتعيش صراعا ربما بين أن تتبنى المدرسة الأولى أم الثانية من مدارس الضيافة. بل إن نسبة من العاملين في القطاع الحكومي تلتبس عليهم الخدمة الحكومية بين من يراها نسخة من القطاع الخيري أو القطاع الثالث وبين من يراها نسخة منقحة من الخدمة التي يقدمها القطاع التجاري.لا أعرف شخصيا مؤسسة حكومية استطاعت أن تختط للخدمات الحكومية خطا مميزا يليق بهذه الخدمة النموذجية وتختلف عن القطاع التجاري والقطاع غير الربحي.هذا اللبس والخلط في الفهم والمفاهيم بين تقديم الخدمة الحكومية وأخذ الخدمة الحكومية، قد يكون ناتجا عن جهل وحسن نية وقد يكون مدبرا ومقصودا لغاية في نفس يعقوب، إلا أن الكثيرين يتمادون في الخلط بين المفهومين وبدلا من أن يكون الهدف هو تقديم الخدمة الحكومية للمستثمرين على سبيل المثال بما يضمن تشجيعهم واستقطابهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، هناك من يرى ذلك تفضلا يتطلب العكس تماما في قلب المفاهيم يستحق التشجيع عليها من يقدمها وليس من يأخذها ويستفيد منها. فتجده يجعل من الخدمة المجانية مدفوعة الثمن تارة بل وتتزايد يوما بعد يوم أو أن من يقدم هذه الخدمة الحكومية يتفنن في زيادة الإجراءات، رغم توفر التعاملات الإلكترونية.إن بعض العاملين في المؤسسات الحكومية المناط بها دعم الشباب في مجال الاستثمار وريادة الأعمال لم يستطيعوا إلى الآن أن يرسموا خطا فاصلا بين مفهوم الأخذ ومفهوم العطاء، ولم يستطيعوا أن يأتوا بنموذج ثالث مختلف عن مفهوم الأخذ والعطاء.في ظل محاولات النهوض بالقطاع الحكومي كقطاع عام والارتقاء بأدائه وردم الهوة بينه وبين القطاع الخاص، أخشى أن يتم تذويب القطاع الحكومي فيخسر هويته ودوره والكثير من مميزاته أمام القطاع التجاري والقطاع الخيري أو غير الربحي. كما أخشى أن يضيع الهدف المناط بكل قطاع من القطاعات الثلاثة؛ فضلا عن الهدف المناط بكل مؤسسة من المؤسسات الحكومية فلا نعرف إن كنا ضيوفا مدعوين لمائدة (بوفيه) أم لمائدة (خدمة) وهل هذه الوليمة بمقابل أم دون مقابل!كاتب سعوديDwaihi@agfund.org