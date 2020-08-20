. لا أرى سبباً مباشراً يجعل اتحاديين أو هلاليين أو أهلاويين أو نصراويين يعملون ضد أنديتهم أو يتمنون سقوط أنديتهم.. السؤال: إن حدث هذا ماذا نسميه خيانة أم مؤامرة أم خبالاً.. طيب دعوني أكون مباشراً وأقول هذا يحدث للأسف في كثير من الأندية كبيره وصغيره لكن يبدو واضحاً في بعضها ومتروك لكم الاستنتاج وفق ما ترونه.. اللي يحب لا يمكن يكره هكذا تقول القاعدة لكن لهذه القاعدة استثناء مدمر يصل حداً لا يصدق وأتكلم عن الأندية ولا أود أفصل لكي لا يقال إنني أخلق أزمة من لا شيء.. ففي اعتقادي أن مثل هذه القضايا من الأفضل أن نغطيها بوردة لعل وعسى أن يسود الحب في كل الأندية.. فنبش (هيك قضايا) يسد النفس بل ويأخذنا إلى ما يوغل الصدور في الوقت الذي يقال فيه صدور الرياضيين شمالية.(2). يسألني أحد الأصدقاء هل هناك فريق سعودي يشبه الهلال فقلت كنت أعتقد أن النصر إن لم يكن مثله لن يكون أقل منه وبعد الأربعة أيقنت أن لا يشبه الهلال إلا الهلال.(3). بدأت تهدأ بعض البرامج وهذا أمر مفرح ويمنحنا انطباعاً على أن القادم أجمل.(4). ‏أنا لا أكره أحداً حتى صديقي الذي خذلني لازلت أحبه لكني لا أستطيع تقبله بجواري مرة أخرى.. ومضة‏بكرة تزين وكل ما فات ننساه‏ويزفها رب .. المخاليق بشرى‏حظر التجوّل والوباء والمعاناة‏وأحداثها تصبح مع الناس ذكرى