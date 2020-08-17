. قبل أن ندخل في التفاصيل علينا أن نتفق أن الأهلي فوق الجميع.. وقبل أن نضع العناوين يجب أن نسلم أن الأهلي مثله مثل أي فريق معرض للخساره أو الفوز أو التعادل نقطة آخر السطر.. مباراة الفيصلي لن تكون أول هزيمة سيتعرض لها الأهلي أو الأخيرة وعليه يجب أن نكون منطقيين ونحن نتحدث عن أي خسارة يتعرض لها الفريق بعيداً عن التهويل أو التجييش.. من اعتبر حديث المدرب فلادان بمثابة النقطة التي أفاضت الكوب لهم وجهة نظر تحترم ولكن وهذه وجهة نظري أكاد أجزم أنها بداية حلول جذرية داخل الفريق مع الأخذ في الاعتبار أن فلادان مدرب كبير كسبه الأهلي ولن يخسره بسبب أمور سهل حلها طالما هناك قناعة بأن مصلحة الأهلي هي الأهم عند كل الأهلاويين وأولهم من أحضر المدرب.. أما التفاصيل أقصد تفاصيل الخسارة وتداعياتها فتعالوا نتحدث عن الغيابات وبالأسماء وفي ضوئها نحكم عقولنا بدلاً من أن نحكم آخرين يقتاتون على الأزمات.. عدوا معي (جانيني «الشكوى» بلايلي «ظروف الطيران بالجزائر» مارين «إصابة» ‏سوزا «عملية الزائدة» ساريتش «مصاب»‏حسين المقهوي محمد آل فتيل مهند عسيري معتز هوساوي سعيد المولد نوح الموسى حسين عبدالغني عبدالفتاح عسيري، ونضيف لهم ‏هيثم عسيري أحمد بصاص زياد الجهني مع منتخب الشباب بالطائف.. هذه الغيابات تقصم ظهر أكبر مدرب وأكبر فريق، فثمة فرق لو تخسر لاعباً أو لاعبين انهارت فكفاية صراخ وكفاية تجييش.. معكم أن كثرة الإصابات تجعلنا نسأل أين الجهاز الطبي في النادي وما هو دورهم لابد من الجلوس معهم ومناقشتهم لأن قائمة المصابين في الأهلي مريبة وفي نفس الوقت عجيبة.. النقطة المهمة حقوق اللاعبين ينبغي أن تحل بصورة أو بأخرى لاسيما أن ثمة اتفاقات مرتبطة بوزارة الرياضة يجب أن توضح أسوة بكل الأندية لنعرف ماذا على الوزارة وماذا على النادي أما ترك الأمور هكذا مبهمة فهذا يزيد النار اشتعالاً.. رسالة له فقط: ‏لا تحزن على عفويتك وطيبة قلبك لربما النقاء الذي في داخلك لم يتوافق مع التلوث الموجود في قلوبهم.. ومضةأنت دربٍ لـو مشيته كِل عمري ما تعبته.