منذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٩ والفلسطينيون يقفون على الجانب الخطأ من كل مبادرة للسلام، مما أضاع عليهم الفرص. وما لا يتنبه له الفلسطينيون هو أن قضيتهم التي تم خوض الحروب من أجلها، وكانت تباشر من قبل القيادات العربية، انتهت إلى ملفات بيد قادة ميليشيات.لا أحد يطالب الفلسطينيين بالتنازل، لكن ما الذي تبقى أصلا بعد التشرذم الفلسطيني- الفلسطيني؟ وكيف للقيادات الفلسطينية أن تصم الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بالخيانة وحماس تهدد بإشعال جبهة غزة للحصول على أكثر من ثلاثين مليون دولار شهريا من قطر كثمن للهدنة مع إسرائيل، وبوساطة رئيس الموساد. فهل من خيانة ومتاجرة أكثر من ذلك؟ما لا تدركه القيادات الفلسطينية، وخصوصا بعد بيانهم المجحف بحق الإمارات، هو أن المنطقة تغيرت، وتتغير، بينما الأخطاء الفلسطينية مستمرة. وما لا يدركه الرئيس عباس، أو صائب عريقات، أن الصوت العالي لا يجدي نفعا، وخصوصا بعد أخطاء الفلسطينيين، حماس وغيرها، بحق الثورة السورية، ومصر إبان فوضى ما عرف بالربيع العربي، والموقف من العلاقات مع إيران.وكلنا يذكر تعزية وتأبين إسماعيل هنية في قاسم سليماني بطهران. وبعدها حديث عباس عن توافقه مع هنية بعد ما عرف بصفقة القرن. ولا أحد يطلب من عباس قبول الصفقة، بل ممارسة العمل السياسي.وعلى الفلسطينيين أن يتذكروا بأنه سبق أن قيل إن السلام المصري الإسرائيلي لم يحظ بشعبية، لكنه صمد، ومثله السلام الأردني الإسرائيلي، والآن يقال إن المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية غير شعبية، ولن أقول إنها ستصمد وحسب، بل أقول إن المنطقة تغيرت، وتتغير.الدرس الذي لم يتعلمه الفلسطينيون أبدا هو كيفية التحرك السياسي الجاد، واعتبار أن كل طرف عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل هو بمثابة المعين القوي لهم، وأفضل مما تفعله إيران، وتركيا، والعبث القطري، وأفضل مما فعله سابقا صدام، والقذافي، أو بشار الأسد.والنصيحة لعباس هي كما قال الكاتب توماس فريدمان بالنيويورك تايمز: «نصيحة مجانية لعباس: عد إلى طاولة المفاوضات الآن وقل إنك تنظر إلى خطة ترامب على أنها أرضية، وليست سقفاً للتطلعات الفلسطينية. ستجدون الكثير من الدعم من ترامب، والأوروبيين، والعرب لهذا الموقف. لا يزال لديك نفوذ. ولا يزال على إسرائيل أن تتعامل معكم، لأن شعبكم في الضفة الغربية لن يختفوا، بغض النظر عما يحدث مع الإمارات وإسرائيل».ما يجب أن يسمعه الفلسطينيون بوضوح هو أن لا أحد سيضحي بمصالح أمنه القومي إرضاء لجماعات فلسطينية متناحرة، بل إن المعتدلين العرب أشد حرصا على فلسطين من الفلسطينيين أنفسهم، وهذا مثبت بالأفعال. وعليه فخامة الرئيس عباس خذ زمام المبادرة، ولو مرة.كاتب سعوديtariq@al-homayed.com