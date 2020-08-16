• جُلتُ ليلة إذلال برشلونة أمام البايرن على العديد من المواقع المهتمة بكرة القدم للبحث عن حقيقة ما جرى فوجدت إجماعا على أن هذه عادة ألمانية - منتخبا وفرقا - حينما يجدون أي فرصة لا يمكن أن يمرروها دون وضع بصمتهم التاريخية دون مراعاة لكبر فريق أو عراقة منتخب وما حدث للبرشا أمام البايرن كارثة كروية صنعت في ألمانيا أو بمعنى أدق كتبت في التاريخ على أنها من فعل فريق ألماني لا يرحم.• بايرن ميونيخ فريق عريق ولا ننكر عليه الفوز على برشلونة أو غير برشلونة لكن ما فعله ليلة الثمانية عبث بتاريخ ميسي وزملائه بل إذلال لم يراعِ فيه عشاق هذا الفريق على مستوى العالم ولا اسم ميسي وسمعته وهذا دون شك يعطي دلالة على أن الألمان لا يرحمون تاريخا ولا يحترمون جغرافيا منذ زمن النازي هتلر.• البرشا انهار مبكرا ووصل به الانهيار إلى درجة كنا معها نتوقع مع كل هجمة للبايرن هدفا وفي المقابل بعد كل هدف كان يبحث لاعبو البايرن عن هدف وهدفين وثالث بكل شراسة وهذا أيضاً تأكيد على أن الألمان يستمتعون بإهانة أي فريق أو منتخب ولا يمكن أن ننسى ماذا فعل المنتخب الألماني بمنتخب البرازيل على أرضه وبين جمهوره ومع أنها مشروعة في كرة القدم مثل هذه النتائج إلا أننا من خلالها نبحث عن الجانب الإنساني في بعض المباريات أكثر من الجانب الفني لاسيما في مباريات خروج المغلوب التي يحسمها هدف أو عشرة.• طبعاً هذا طرح مثالي أهدف من خلاله لمجاملة أصدقائي البرشلونيين الذين إلى الآن لم يردوا على رسائلي أو اتصالاتي مع أنني أتقبل منهم ما لا يقبل عندما يخسر ريال مدريد أو الأهلي وهذا طبعنا معشر (الملكيين) روحنا رياضية.• يقول ملك التوقعات حسن صبحان بعد الثمانية «‏كما توقعت راح يتم تعنيف البرشا.. للأسف انتهى عصر برشلونة وللأسف الليلة اسمهم فشلونه وليس برشلونه.. البايرن أكبر وأعظم فرق العالم وبدون أي مقارنة».• طيب يا حسن هل توقعت الـ(8) وفي أي موقع وأي صحيفة؟• أخيراً: ‏«لا تنتظر منِّي ما حرمتني منه، لا تعاتبني على تقصيري في عطاء نسيت منحه لي، لا تسجل ملاحظاتك حول تغيراتي دون أن تلاحظ مرة أنك لم تعد كما كنت يومًا».• ومضة‏«لما أعدّيها بدون ردّ فعل اعرف إني عدّيتك معاها».Ahmed_alshmrani@