• أرتبك حينما أرى التاريخ يزوّر وأشعر بغبن عندما تجد من يتلاعب بالأرقام للخروج من مأزق السطوة أو التخصص.• في كرة القدم هناك ثوابت صعب أن تلغى لمجرد أن هناك من أوجعته الأرقام وصعب أن نعبث بها، لأن جيل المعاناة بدأ يكذب أو يزوّر.• لم ولن نبخس الاتحاد عراقته ولا إنجازاته ولا يمكن أن نفعل ذلك.• إلا أن هناك حقيقة يجب أن يعترف بها زملائي الكرام تقول إن الأهلي الحاجب والاتحاد العين، وفي كل الحالات لا يمكن أن تعلى العين على الحاجب، ولا أقول ذلك انتقاصاً بقدر ما أقوله لتصحيح أرقام بدأت تزوّر دون حياء على الأقل من التاريخ.• الأرقام كماً وكيفاً تمنح الأهلي السطوة على الاتحاد، ومن يقول غير ذلك يجب أن يتم عرضه على طبيب «مخ وأعصاب».• فثمة قضايا غير قابلة للنقاش كونها مرتبطة بالأرقام، والأرقام عادة لا تكذب.• لن أجتز من التاريخ ثماني عجافا أو سبعا أو عشرا، بل يجب أن نأخذها في السياق لكي نقدم الحقيقة كما هي خالية من الرتوش.• تقول الحقيقة إن الأرقام كلها في صالح الأهلي أمام الاتحاد، وهذا دليل أن المقارنة فيها تجنٍ وافتراء، بمعنى أن الأهلي هو المتحكم بهذا الديربي من زمان.• والثماني العجاف هي سطر في دفتر عنوانه أن ديربي جدة سيده الأهلي وإن كذبوا.• في عز تألق الاتحاد أخذ منه الأهلي كأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس الاتحاد، وأخرجه من كأس آسيا، وكأس المؤسس، وخطف منه كمنظم كأس العرب، وهذه مجرد تذكير فقط أن سطوة الأهلي لها أصل ورقم وتاريخ في ديربي العروس.• ولعل ما قدمه حارس تاريخ الأهلي الشاب عمر حافظ من معلومات كافية لأن تضع الحقيقة في نصابها.• أولاً: الاتحاد لم ينتصر على الأهلي من عام 2012 إلى عام 2020 إلا مرة واحدة.• ثانياً: من عام 99 إلى 2011 فاز الأهلي 9 مرات على الاتحاد، وتفوق مرات عديدة على الاتحاد، وحقق 4 بطولات.• ثالثاً: وهنا يعلن عمر حافظ الحقيقة بكل أرقامها وأعلن من خلالها تحديه لكل من يأتي بغير هذه الأرقام؛ ‏‏«المواجهات الرسمية» بين ‏⁧‫#الأهلي × الاتحاد⁩ من 1377 - 1441‏175 مباراة:‏ـ فاز الأهلي: 66‏ـ فاز الاتحاد: 56‏ـ تعادل: 53• ولن أزيد على ما قاله عمر إلا التأكيد على أن التاريخ يكتبه المنتصرون ويزوره المهزومون.أخيراً: ‏مهزومون وأصواتهم مرتفعة فـ(كيف) لو تعادلوا!