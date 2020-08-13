السؤال الكبير يقول: لو لم تتصد الرياض لمشروع التآمر عليها واستهدافها، ولو أنها لم تقاطع قطر عام 2017 ولم تجرم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عام 2014، ولم تتصد للمشروع الكندي لتحريض الآلاف من الشباب والشابات السعوديين للهروب وتحويلهم إلى مشاريع خيانة، ولو أنها تغافلت عن المتخابرين وعملاء الدوحة وتركيا في السعودية، ولو أنها لم تتصد للدولة الأمنية العميقة الغربية التي دعمت كل مارق وهارب وتبنت كل مشروع تخريبي، وهل كنا سنعيش في مدننا وشوارعنا أحراراً مستقلين وطهران والدوحة وأنقرة تتحكم في مصيرنا.هو سؤال المصير والمستقبل..كيف كان حالنا لو أن الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان لم يحركا عاصفة الحزم ضد المشروع الإيراني في اليمن، واللغة الفارسية تقترب شيئاً فشيئاً من مدننا الجنوبية.هل سنكون مجتمعاً متجانساً وقطر تعيث فساداً في شأننا الداخلي وعملاؤها يبثون الفرقة والإحباط وينشرون الكوابيس ويقسموننا إلى تغريبين ومحافظين، دافعين بنا لحرب أهلية تبدأ بالخوض في ذمم إخوتنا الشيعة والإسماعيلية ولا تنتهي عند استعداء القوى الأجنبية.لعل ذاكرتنا قصيرة.. لكن من المفيد أن نتذكر بعض الأحداث القاسية التي مرت علينا خلال سنوات ما يسمى بالربيع العربي، بدءاً من إطلاق ثورات وهمية علها تحرك الشارع بعدما ظنوا أنهم جهزوه للانقضاض على بعضه البعض، مروراً بدفع أبنائنا للالتحاق بمواطن الفتن في سوريا والعراق، ودعم مشروع الاحتجاجات في العالم العربي وليس انتهاء بقضية الجبري اليوم.هل فهمنا لماذا خرج أحد المنتسبين للمناصحة بداية عاصفة الحزم والجرائم الحوثية تطال نجران وأهلها الكرام يبذلون مثل بقية إخوتهم السعوديين دماءهم للدفاع عن البلاد، بتصريح تكفيري ضد إخوتنا الإسماعيلية لدفع نجران إلى دائرة التوتر والانقسام لإتاحة الفرصة للحوثيين بعد ذلك لاختراقها.مربع صغير في العوامية لا يتجاوز الكيلو متر تركه سعد الجبري مفتوحاً لسنوات طويلة دون أن يقضي عليه ليكون جرحاً نازفاً مالياً ووطنياً وحتى دولياً، لقد قُضي على تلك البؤرة بعد فرار اللص سعد الجبري خلال يومين فقط، هل استوعبنا الآن لماذا ترك الجبري العوامية كل تلك السنوات.ألم يكن الإخوان والقطريون والأتراك يقودون الثورات المزعومة داخل البلاد ويروجون لها عبر أكثر من 70 ألف حساب في غزة والعراق والدوحة لتحويلنا إلى ليبيا أخرى.من أوقف احتلال قطر للشارع السعودي بعدما استقطبت بعض الدعاة واللاعبين والفنانين والمثقفين والكتاب ليكونوا قوتها الناعمة والخشنة، مهمتهم الوحيدة الدفاع عن المشروع القطري التركي داخل المملكة، واغتيال أي مشروع فرح أو تقدم، واستعداء الشعب ضد كل مشروع إصلاحي أو تنويري، يا لها من أيام موحشة.ألم يكن تميم ضيفاً دائماً على الرياض يحتضن ملوكنا ويضحك في وجوه أمرائنا يمازح قادتنا ويشرب قهوتنا، يحمل خنجر الغدر تحت بشته «الإيراني» وتفوح منه روائح الغدر التركية، وقبل أن يتوجه للرياض يرسل الأموال لسعد الفقيه والمسعري ويمول داعش والقاعدة ويحرض إيران وأردوغان على العبث بأمن المملكة.هل كانت خلايا عزمي ومستوطنات الجزيرة المنتشرة في مئات الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية تنشر الحب والتسامح في أرجائنا، أم كانت تحرض ضد المملكة وتحاول اغتيال شخصيات البلاد وقادتها.بالتأكيد لم تكن النيويورك تايمز والواشنطن بوست قبل صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سدة القيادة تنشر أخباراً سارة عن المملكة ولا تدافع عن قراراتها ومشاريعها، بل كان أوباما بنفسه يقود الحملات ويدفع لزعزعة مكانة الرياض في الإقليم والعالم.كل ما فعله محمد بن سلمان هو الدفاع عن مصالح بلاده وكرامتها، ويسعى لبناء مشروع حضاري واقتصادي لها، لم تتدخل بلاده في أي شأن داخلي لاي بلد لا في الإقليم ولا في العالم، فهل يلام على حبه لبلاده وطموحه الذي يعانق عنان السماء لإخراجها من تحت رحمة برميل البترول إلى فضاء الحياة.هم يكرهون محمد بن سلمان لأنه يحمل مشروعاً مستقلاً عن مشاريع المخابرات الغربية ومخططات عملائهم في الدوحة والمقطم، ولأنه يريد أن تتحول بلاده من دكان للنفط تأكل مما تبيع نهاية اليوم إلى مصنع للحياة والأمل في هذه البقعة التعيسة من العالم حيث الحروب والشتات والإحباط، فلو لم يتصد لهم ابن سلمان هل كانوا تركوه.كاتب سعوديmassaaed@