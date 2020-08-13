عندما قررت شركة أرامكو طرح جزء من أسهمها في نوفمبر من عام 2019، مع الالتزام التام بتوزيعات نقدية بواقع 75 مليار دولار للأعوام الخمسة المقبلة، أي إلى عام 2024، شكك الكثير من المحللين في مصداقيتها بشأن هذه التوزيعات، وكان هؤلاء المحللون الذين يرون أن فشل اكتتاب أرامكو هو انتصار لهم وتحقيق لبعض الأجندة الخارجية في أكثر من موقف، كانوا يؤكدون أن الهدف من إعلان أرامكو لتلك التوزيعات الكبيرة هو رفع القيمة السوقية لشركة أرامكو إلى 2 تريليون دولار؛ وذلك وفقاً لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وها هي اليوم جوهرة تاج الصناعة النفطية السعودية تؤكد للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أنها ماضية قدماً في التزاماتها تجاه المساهمين بتلك التوزيعات النقدية والبالغة 75 مليار دولار إلى نهاية عام 2024، على الرغم من أن أكبر خمس شركات نفطية في العالم قد أرجأت كل التوزيعات النقدية والمشاريع الرأسمالية وعلى رأسها شركة إكسون موبيل التي جمدت توزيعات أرباحها للمرة الأولى منذ 13 عامًا مع خفض الإنفاق الرأسمالي، وخفضت شركة رويال داتش شل المدفوعات لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. حيث قامت أرامكو بتوزيعات نقدية للربع الاول بلغت (18.75 مليار دولار) وستقوم بتوزيعات نقدية للربع الثاني بنفس المبلغ وسيبلغ مجموع التوزيعات النقدية للنصف الأول من هذا العام (37.5 مليار دولار) وهذا من شأنه أن يتركها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2020 بتوزيعات نقدية تبلغ 75 مليار دولار.وعلى الرغم من انخفاض صافي الدخل لشركة أرامكو بنسبة 25% (16.6 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي، وانخفاض 50% لصافي الدخل في النصف الأول ككل من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، حيث انخفض صافي الدخل من (46.9 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2019 إلى (23.23 مليار دولار ) للنصف الأول من عام 2020، وذلك بسبب تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، مما أدى بدوره إلى انخفاض الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم منعكساً بشكل سلبي على أسعار النفط، إلا أن عملاق صناعة النفط الأول سجل صافي دخل في الربع الثاني لهذا العام بلغ (6.6 مليار دولار) متجاوزاً بنسبة كبيرة شركات النفط الدولية الخمس الكبرى مجتمعة التي منيت بخسائر فادحة تعتبر الأسوأ تاريخياً.كاتب سعوديAlhazmi_A@