• تمر الأندية الجماهيرية بمنعطفات بعضها فجائي بعكس التوقعات كموسم سيئ جداً.. والأخرى نتاج سنين من العمل السيئ.. وصاحب الحظ السيئ من يقع فأس الماضي على رأسه فيكون الملام الوحيد على ما حدث سابقاً بلا ذنب ارتكبه.• هذا ما يمر به نادي الاتحاد.. فخلال عشرة أعوام كان الاتحاد كما يقول العم قوقل ماب: أنت في الطريق المنحدرة.. هذا الطريق تم رصفه منذ عام 2009 واستمر يقاوم بين ديون وحروب اتحادية - اتحادية.• لسنا في صدد الحديث عن تفاصيل لا يجهلها مطلع.. ولكن إدارة الاتحاد الحالية توافقية، وجمعت أطراف الحرب تحت سقف واحد وهناك عمل جيد.. وأهم ما في عملهم هو الاهتمام الكبير بالفئات السنية.. وهو ما يحتاج وقتاً طويلاً لحصد الثمار.. ولكن ما يؤسف أن كل هذا ربما سيتحطم كلما تعرض الاتحاد لهزيمة أو تعادل في قادم الـ6 المواجهات.• أعلنت أنني لا أتمنى هبوط الاتحاد.. وأعلم أن ذلك سيجر عتباً كبيراً من أحبتي في الأهلي.. وأنه لو تبدلت الأماكن بين الأهلي والاتحاد لكان لهم موقف لا يمت للمنطق بصلة، وسيتمنون للأهلي أسوأ ما يمكن.. ولكن الأهلاويين أكبر من أن يتعاملوا كما يتعامل من يشعر أمامك رغم ما يملك بعقد كثيرة.. لذا أنظر بعين أخرى.. ورغم منافسة الأهلي والاتحاد حتى وإن أصبحت ميتة.. إلا «أنني وأخي على ابن عمي.. وأنا وابن عمي على الغريب» باتت واقعاً لمن يعي أن الأهلي سيكون وحده بين مطرقة وسندان.. تحديداً بعد أن تبين أنه لا صديق لك إلا من سيقف معك في المآسي مكرهاً لا بطل.• أعرف تماماً أن منطقي هذا لن يعجب الكثير.. ولكن كرة القدم في المنطقة الغربية في حالة مرض.. والبوصلة ستتجه لغيرها.. وسيصبح البقية أرانب سباق لا أكثر.. لذا أخشى ما أخشاه.. أن تصارع وحيداً.. ما يجعل أن يسلك الأهلي ذات الطريق المنحدرة.. فلا ظهر يحميك.. ولا داعم يغنيك.فاصلة منقوطة؛• (انتبه.. الطريق منحدرة)، هذا ما على الأهلاويين استيعابه وألا يفرحوا بانتصارات أمام منافسين أقل منهم.. فواقع الأهلي يحتم عليه أن ينجو من دخول الأنفاق.. وعلى الأهلاويين بناء مشروع متكامل من خلال خبرات رجال وشباب يملكون كامل الكفاءة.. ولا يحتاجون إلا لظل رجل رشيد وملياااان.