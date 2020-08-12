• حتى في ارتباكِه يبدو واثقًا.• وهل هو قلق فعلاً؟ أم يحاول أن يبدو كذلك.• إن التفتَ للخلف لن يرى أحدًا.. مجرد «أصوات» تتبعُه.. ومع ذلك ما زال يبتعد ويبتعد.• رابع العالم.. بطولة قارة.. وصدارة دوري بطلاقة.. أينظر بعد كل هذا للخلف.• أنا لا أعتقد.• فما مِن بحرٍ يكترث بالسفن.• ويا لعُمق هذا البحر.• إقالة رئيس.. إبعاد مدرب.. إنهاء عقدٍ مع محترف.. واحدة مما سبق كانت تكفي لإغراق موسم، وربما مواسم.• إلا أن عُمق الأزرق قادر على تحويل أي «شرخٍ» داخلي لمجرد «خدش» على السطح.• كيان عميق داخل الكيان.. جذور لا تأبه بأي ريح.. كل الأشجار لا تبغي غير ماء وأملاح.. وماء المستديرة «فِكر»، وأملاحها «المال».. وما أخصب تربتك يا هلال.• إدارة بالإمكان وسمها بحكمة الصمت.. ومدرج أحاط خصومه بالرعب.. ولاعبون يعملون ولا يلعبون.. و«العمل» بالذات مستمر من الكل.• ما مِن وقت لأحاديث جانبية.. بيانات استعراضية.. حوارات ضوئية.. هرطقات عضو شرف.. ثرثرة مدير كرة.• كل الأوقات لـ«العمل».. عمل دائم.. بلا انقطاع.. تتخلله بين الفينة والأخرى نظرة «هامشية» للخلف باستفهام.. أين أنتم؟iyad_abdualhay@