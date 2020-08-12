• حتى في ارتباكِه يبدو واثقًا.
• وهل هو قلق فعلاً؟ أم يحاول أن يبدو كذلك.
• إن التفتَ للخلف لن يرى أحدًا.. مجرد «أصوات» تتبعُه.. ومع ذلك ما زال يبتعد ويبتعد.
• رابع العالم.. بطولة قارة.. وصدارة دوري بطلاقة.. أينظر بعد كل هذا للخلف.
• أنا لا أعتقد.
• فما مِن بحرٍ يكترث بالسفن.
• ويا لعُمق هذا البحر.
• إقالة رئيس.. إبعاد مدرب.. إنهاء عقدٍ مع محترف.. واحدة مما سبق كانت تكفي لإغراق موسم، وربما مواسم.
• إلا أن عُمق الأزرق قادر على تحويل أي «شرخٍ» داخلي لمجرد «خدش» على السطح.
• كيان عميق داخل الكيان.. جذور لا تأبه بأي ريح.. كل الأشجار لا تبغي غير ماء وأملاح.. وماء المستديرة «فِكر»، وأملاحها «المال».. وما أخصب تربتك يا هلال.
• إدارة بالإمكان وسمها بحكمة الصمت.. ومدرج أحاط خصومه بالرعب.. ولاعبون يعملون ولا يلعبون.. و«العمل» بالذات مستمر من الكل.
• ما مِن وقت لأحاديث جانبية.. بيانات استعراضية.. حوارات ضوئية.. هرطقات عضو شرف.. ثرثرة مدير كرة.
• كل الأوقات لـ«العمل».. عمل دائم.. بلا انقطاع.. تتخلله بين الفينة والأخرى نظرة «هامشية» للخلف باستفهام.. أين أنتم؟
iyad_abdualhay@
• وهل هو قلق فعلاً؟ أم يحاول أن يبدو كذلك.
• إن التفتَ للخلف لن يرى أحدًا.. مجرد «أصوات» تتبعُه.. ومع ذلك ما زال يبتعد ويبتعد.
• رابع العالم.. بطولة قارة.. وصدارة دوري بطلاقة.. أينظر بعد كل هذا للخلف.
• أنا لا أعتقد.
• فما مِن بحرٍ يكترث بالسفن.
• ويا لعُمق هذا البحر.
• إقالة رئيس.. إبعاد مدرب.. إنهاء عقدٍ مع محترف.. واحدة مما سبق كانت تكفي لإغراق موسم، وربما مواسم.
• إلا أن عُمق الأزرق قادر على تحويل أي «شرخٍ» داخلي لمجرد «خدش» على السطح.
• كيان عميق داخل الكيان.. جذور لا تأبه بأي ريح.. كل الأشجار لا تبغي غير ماء وأملاح.. وماء المستديرة «فِكر»، وأملاحها «المال».. وما أخصب تربتك يا هلال.
• إدارة بالإمكان وسمها بحكمة الصمت.. ومدرج أحاط خصومه بالرعب.. ولاعبون يعملون ولا يلعبون.. و«العمل» بالذات مستمر من الكل.
• ما مِن وقت لأحاديث جانبية.. بيانات استعراضية.. حوارات ضوئية.. هرطقات عضو شرف.. ثرثرة مدير كرة.
• كل الأوقات لـ«العمل».. عمل دائم.. بلا انقطاع.. تتخلله بين الفينة والأخرى نظرة «هامشية» للخلف باستفهام.. أين أنتم؟
iyad_abdualhay@