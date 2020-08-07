• انتهت حسبة البطل ولا داعي للعودة إلى جدول الضرب أو الطرح والجمع ومن يقول غير ذلك إما أنه يحلم أو لا يعلم أن المتصدر الهلال!• الهلال بطل الدوري ولا يوجد أي مانع أن أقول طارت الطيور بأرزاقها يا نصر!• صدّقوا حتى لو خسر الهلال ثلاث مباريات من السبع وكسب النصر كل مبارياته سيتوج الهلال ولهذا يجب أن ننسى الصدارة وزعيمها ونبحث في جدول الترتيب عن حسابات أخرى!• انتصر الهلال على النصر برباعية أو هكذا كتب التاريخ وفي كرة القدم أيضاً حتى التاريخ لا يكتبه إلا المنتصرون!• النصر اختل توازنه بقرار رفض مايكون دون أن نعلم لماذا!• وفي الملعب أصابه التحكيم في مقتل لكن ليس هذا كافيا لأن نبرر به يا نصر فاجعة الأربعة المذلة وأقول مذلة كون الخاسر «نصر» لا يعرف الذل!• انتهت الحفلة والتهم الهلال وجبة الليل الكبيرة وطبيعي أن نكون جزءا من ذاك المساء الفخم!• يملك الهلال شخصية الفريق الواثق وتصل الثقة في الملعب حد الغرور وللغرور فلسفة عند الهلاليين تميزه في النهاية ابتسامة الواثق!• كنت أتمنى وهذه أمنية محب ألا يخرج بعض النصراويين النصر خارج الملعب بطرح إعلامي يخدم الشخص ويضر بالنادي مثل طلب الكشف عن المنشطات والإيغال في إعلان المكافأة والتركيز على قضية مايكون إلى جنب صخب إعلامي استفاد منه الهلال كثيراً!• انتهى على رأي الزميل وليد الفراج عصر التحفيز المالي مع الهواة واليوم عصر آخر الملعب فيه هو رهان الواثقين!• تقول القاعدة إذا أردت هزيمة الهلال احترمه ولا تستفزه لأن استفزازه يحوله إلى فريق آخر الخاسر فيه من يستفزه وأعتقد أن الهلال استُفز كثيراً قبل مباراة الأربعة!• قلتها قبل المباراة سيكسب الأكثر هدوءا وأقولها الآن النصر كان تحت وطأة صخب دفع ثمنه في الملعب فهل سيعترف النصراويون بعد الأربعة أن الهدوء مهم في مثل هذه المباريات!• يقول الزميل محمد الدويش: ‏مهما قلنا عن ضربة جزاء لم تحتسب وعن تصرفات محبطة سبقت المباراة وعن سوء إعداد فإن النتيجة الثقيلة والمستوى الهزيل لا يقبلان أيَّ مبرر ولا يتقبلان أيَّ عذر.. هاردلك للهياط الشرفي!• هنا بعض ما قلت وهناك حيث الحوار مع النفس ستجدون كل ما قلت يا جماهير النصر!⁩• ومضة:• شيء واحد لا تندم عليه أبداً هو حسن خلقك مع الناس حتى وإن قابلوك بالإساءة فإن أفضل المؤمنين عند الله أحسنهم خلقا!