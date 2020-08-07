من يريد أن يعرف كيف تكون الحياة جحيما فعليه مطالعة تفاصيل حياة ومعاناة إنسان مرتبط بشخص سيكوباتي؛ أي مفتقر بالكامل للشعور بالآخرين والتعاطف والرحمة والحب مع تضخم سرطاني لـ«غرور الأنا» والأنانية لدرجة تدمير الآخرين ليبني نفسه من ركام حطامهم المادي والمعنوي، والعالم مليء بقصص أناس كانوا يعيشون حياة سعيدة حتى ارتبطوا بشخص كانت شخصيته ومعاملته جحيما بالنسبة لهم جعلهم ينتهون إما منتحرين أو مدمرين مصابين بأمراض نفسية وعقلية أو قاتل ومقتول؛ فإما تقتل الضحية من لم تستطع الخلاص من قبضته أو يقتلها المستبد بها لأنها أرادت الخلاص من ظلمه وجحيمه، وهناك أصدقاء وشركاء بالعمل أيضا حولوا حياة من صحبهم لجحيم، ومن يطالع قصصهم لا يملك إلا أن يتساءل كيف أمكن لأولئك الأذكياء الطيبين أن يختاروا صحبة هؤلاء الأشرار الذين هم بلا مبالغة شياطين بهيئة بشر؟! فللأسف الواقع أن أطيب الناس ولطيبتهم وحسن ظنهم وبراءتهم التي تجعلهم يثقون بمن لا يستحق ثقتهم يتعرضون لأفظع أنواع الاستغلال والدمار من أسوأ الناس، فطيبة الإنسان لا تمنحه تلقائيا بصيرة تجعله يحسن تقييم شخصيات وحقيقة الآخرين، فسر قدرة الإنسان على تمييز حقيقة الآخرين الداخلية هو؛ أن تكون لدى الشخص ثقافة علمية عن أنواع الشخصيات وبخاصة الأنماط الخطيرة منها حتى يتجنبهم كالشخصية النرجسية والسيكوباتية والسادية والسلبية/ ‏السامة والمتطرفة والمصابة بالشك المرضي/‏البارانويا -غالب جرائم الشرف تقترفها هذه الفئة بسبب تهيؤات- بالإضافة لأن يكون عارفاً بسجايا المثاليات العليا الجوهرية الفكرية والنفسية والأخلاقية ومتصفاً بها لكي يبحث عنها في الآخرين وفقط عندما يجدها فيهم كسلوك واقعي وليس كمظاهر وتنظير يمكنه الاطمئنان لأنهم أهل لثقته ولن يكونوا سبباً بدماره وتحويل حياته لجحيم وانتحاره أو قتله، ومن ضمن المثاليات العليا التي يجب أن يتصف بها الآخر تحديدا بالنسبة للنساء هي أن تكون لديه قناعة بمساواة النساء بالرجال ويوافق على اشتراط الزوجة بعقد زواجها كل الشروط التي تحفظ لها حقوقها وكرامتها وقد كفلها لها الشرع مثل اشتراط عدم التعدد بالزوجات وفعلته الصحابيات وأقرهن عليه كبار الصحابة والتابعين من أمثال عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وشريح، وعمر بن عبدالعزيز ووافقهم أحمد بن حنبل والأوزاعي، وتشترط أن لا يضربها ولا يمنعها من التعليم والعمل ولا يأخذ مالها ولا يحرمها زيارة أهلها وغير ذلك من الحقوق الأساسية، وعدم الموافقة عليها تعني وجود نية مبيتة للإساءة والظلم وتحويل حياة الزوجة إلى جحيم.كاتبة سعوديةbushra.sbe@gmail.com