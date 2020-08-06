ما زال من المبكر معرفة تفاصيل حريق مرفأ بيروت، لكن ما حدث هو حريق لبنان الكبير. المرافئ، بكل العالم، هي محطات وصول، ووداع، وبالحالة اللبنانية هي بوابة الحريق الكبير. وجميع منافذ لبنان الحدودية بوابات خطر، وحصار.من الجنوب إسرائيل، محطة وقود أكاذيب حزب الله من الممانعة إلى المقاومة. ومن الشمال والشرق سوريا، حيث مذبحة مفهوم الدولة، ووكر تنفيذ الأجندة الطائفية الإيرانية المقيتة. ومن الغرب البحر المتوسط حيث التهريب، والهروب، والآن الحريق الكبير.حسناً، السؤال الآن هو كيف نساعد لبنان؟ على من يريد مساعدة لبنان فعلاً، وليس عملاً دعائياً، أو عاطفة بدافع هول ما حدث، أن يقف وقفة صادقة ليقول للبنانيين ككل إن ما حدث، ويحدث، هو نتيجة اللا دولة.حريق لبنان الكبير سببه أن حزباً أكبر من دولة، وأن دولة أخرى، وهي إيران، تملك الحق المعطل بالحكومة اللبنانية التي يجب أن تمول من قبل دول خليجية، وعربية، ودولية، تعاديها إيران، ويعاديها الحزب المعطل.سبب حريق لبنان الكبير هو أن على الجميع تمويل حكومات تختارها إيران، وتباركها، وتخضع لحزب الله، لتكون حكومة معادية ومخربة من اليمن إلى سوريا، ومن العراق إلى البحرين، فهل هناك مهزلة أكثر من هذه!نعم نتعاطف مع لبنان الكيان، والإنسان، لكن كثر أحزان وعبث ما يحدث بلبنان يقول لنا إن آخر العلاج الكي، وهذا الأمر متروك للبنانيين أنفسهم، والذين ينتظرهم استحقاق المحكمة الدولية غداً. والكي المقصود هنا هو الإصلاح الحقيقي، اقتصادياً، وسياسياً.كيف لدولة تعتمد على السياحة أن تخزن مواد متفجرة بمرفأ يعد أحد أهم مصادر دخلها؟ كيف لدولة تحتاج مساعدات دولية أن تلعب أدواراً سياسية، وعسكرية، بدعم الميليشيات من العراق لليمن، مروراً بسوريا؟ عبث! فقوة لبنان، وإصلاحه، هو باستقلاليته عن ملفات المنطقة، والحياد، وليس فقط النأي بالنفس.على لبنان أن يعي حجمه، وقدره، وخطوط حدوده المكبلة، والتي تفرض عليه الحياد. قدر لبنان أن يكون مركز إشعاع بالتنوع، والحريات، والفكر، والثقافة، والفنون، والتصدير، والسياحة، لا أكثر.الحقيقة الصادمة التي يجب أن يسمعها اللبنانيون هي أن لبنان لم يكن يوماً دولة صمود، أو مقاومة، بل كان مسرحاً للعبث العربي، والإقليمي، وعلى قادته أن يعودوا أنفسهم الآن بأن ذاك وهم انتهى، فلا صدام حسين، ولا القذافي، ولا حافظ الأسد موجودون الآن، ربما بقي فقط علي خامنئي، وسيرحل، ويبقى لبنان. وعلى الحريق الكبير المؤسف هذا أن يكون بمثابة جرس للعقلاء، حال كان هناك عقلاء بلبنان! ولكل اللبنانيين أقول، أعي أن هذا كلام قاس، بوقت قاس، لكن إذا لم يُقل الآن، متى يقال؟!