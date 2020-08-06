أثبتت السنين أن المكائد والفتن التي تحاك ضد المملكة العربية السعودية دائما ما تتحطم على صخرة وعي الشعب والتفافه حول قيادته، فكثير من الحساد والمتربصين ببلادنا يسعون لبث الشائعات التي تحاول أن تنال من السعودية العظمى التي لا تهتم ولا تكترث لمحاولات الأعداء، ومحاولاتهم تلك تذكرني بوعل يحاول مناطحة جبل، الحمد لله تمضي بلادنا بقوة وثقة إلى المجد والعلياء، فخر للعرب والمسلمين بحضورها الدولي ونصرة قضاياهم مقدمة الوجه الحقيقي للإسلام الحنيف.يوما بعد آخر يزداد وعي الشعب السعودي ويدرك ما يحيكه الأعداء ضد بلدنا، فكل ذي نعمة محسود، وبلادنا التي حباها الله قيادة حكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، تمضي بثبات إلى تحقيق كل أهدافها التي وضعت الإنسان السعودي في مقدمة أولوياتها، ما أغاض كثيرا من الأعداء، الذين لا يسرهم أن يروا بلادنا في خير ورخاء. رفعت قيادتنا شعار «همة حتى القمة» احتفاء باليوم الوطني، وها هي تمضي بهمة لتحقيق رؤية 2030 التي تناولت أدق مفاصل الحياة للمواطن السعودي وتسعى للارتقاء بحياته، وجنت بلادنا كثيرا من ثمار الرؤية التي أبهجت الكثيرين وانعكست بالإيجاب عليه، قبل الوقت المحدد لها، ولم يتحقق ذلك إلا بعزم الرجال الصادقين المخلصين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.يؤكد الشعب السعودي بوعيه أنه لن يسمح لكل من تسول له نفسه العبث بالوطن، ودائما ما يخرس أصوات الفتنة الناعقة الجبانة القادمة من الخارج، والخونة الذين يتلقون دعمهم من نظام الحمدين، وغيرهم من المتربصين كنظام طهران وأتباع أردوغان، تثبت الأحداث يوما بعد آخر، أن مكائدهم ومؤامراتهم دائما ما تتحطم على صخرة تلاحم الشعب والقيادة التي لا تدخر جهدا في توفير حياة كريمة لكل من يعيش على أرض المملكة من مواطن ومقيم. وجاءت جائحة كورونا لتؤكد أن قيادتنا أعظم قيادة في العالم حين التفتت لعلاج كل نفس على أرضها، بينما مارست الدول التي كنا نعتقد أنها متقدمة أسلوب المفاضلة بين من له الأولوية في الحصول على العلاج، في طريقة كشفت زيف ادعاءاتهم بالالتزام بحقوق الإنسان.ستظل يا وطني شامخا قويا تنصر المستضعفين في الأرض مهما حاول المتربصون النيل منك، سيكون مصيرهم الفشل ولهم الخزي والخسران.التي تتحلىبها المملكة:قيادة حكيمة وضعت المواطن في مقدمة أولوياتهااحتضانها الحرمين الشريفين وخدمتهماثروات معدنية وطبيعية ضخمةموقع إستراتيجي ومساحة شاسعة