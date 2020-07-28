قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود بزيارة إلى جمهورية مصر العربية، التقى خلالها مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. وأفصح الوزير السعودي عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يتم التنسيق الكامل مع القاهرة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والأمن القومي العربي. الوضع العربي معقد للغاية والأزمات متشعبة وتتطلب تعاوناً استثنائياً بين الدول العربية جميعها، يترافق ذلك مع هجمة غير مسبوقة من قبل إيران وتركيا اللتين تحاولان أن تهيمنا على المنطقة برمتها، وارتقيا إلى مرحلة تقاسم النفوذ والتنازل عن مناطق بمقابل الحصول على نفوذ في مناطق أخرى. ما أنتجه (ما سمي الربيع العربي) من حالة السيولة في دول عربية وازنة وكذلك انفجار التناقضات الطائفية والمذهبية التي أججها نظام الملالي من جهة وتيار الإسلام السياسي من جهة أخرى، ثم تحول النظام التركي إلى عنصر عدم استقرار في المنطقة والذي حاول استغلال تلك الأزمات وتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين أنتج تحديات أخرى لا تقل خطورة عن التحدي الإيراني وكذلك الإسرائيلي. هذا الوضع برمته يتطلب وجود أرضية صلبة للعمل العربي المشترك، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.إذا كان هذا التنسيق له أهميته الإستراتيجية بالنظر إلى التحديات التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية، فإنه يحمل أهمية استثنائية خلال الفترة الأخيرة مع اندفاعة الثور التركي الذي يبدو هائجاً، وخصوصاً تهديده للأمن القومي المصري كما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. مصر موجودة على ثغر من ثغور الأمن العربي، وإذا ما تزحزحت عنه -كما يريد الرئيس التركي- فإن النتائج سوف تكون كارثية وسوف تدفع المنطقة برمتها ثمناً باهظاً. الدول العربية جمعاء تدرك استثنائية المواجهة التي تتم الآن في الرمال الليبية فهي سوف ترسم مستقبل المنطقة لسنوات قادمة. هذه ليست وجهة نظر الدول العربية التي تمثل المتأثر الأكبر بالمغامرات الأردوغانية، بل إن المجتمع الدولي بغالبيته يدرك ويتبنى هذه الرؤية العربية التي تمت صياغتها بين مصر والمملكة وظهرت في مبادرة القاهرة. مواقف البلدين واضحة للغاية في دعم الحل السياسي وانسحاب كافة القوات الأجنبية على رأسها التركية وتفكيك الميليشيات الإرهابية والبحث عن حل سياسي متفق عليه بين الأطراف الليبية. بالرغم من الوضع السيئ الذي تعيشه المنظومة العربية إلا أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ لولا حرص الرياض والقاهرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة النفوذ التركي وكذا الإيراني. العالم العربي لديه نظامه وقراره ومصالحه الإستراتيجية ومعايير أمنه القومي، ومن يعتقد أنه يمكن أن يسرح ويمرح كما يشاء فإنه واهم وكل تلك المغامرات سيتم دفع ثمنها غالياً طال الزمان أم قصر.