قال وزير الإسكان م. ماجد الحقيل في لقاء عقد عن بعد مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، إن هناك دراسة لإعفاء المسكن الأول من ضريبة القيمة المضافة عند تجاوز قيمته 850 ألف ريال، والمعروف أن النظام يعفي المسكن الأول من الضريبة حتى مبلغ 850 ألفاً ثم تفرض الضريبة على ما زاد عن ذلك من قيمته، وبرأيي أن هذا القرار مؤثر وينتظر أن تقره الدراسة بأسرع وقت للحد من أثر زيادة الضريبة المضافة في رفع تكلفة شراء المسكن !وزارة الإسكان التي اخترقت خلال سنوات قليلة جدار أزمة السكن المستعصية طيلة عقود من الزمن قادرة على قياس تأثيرات الضريبة المضافة على قطاع العقار وتدرك أن تسهيل امتلاك المسكن الأول يمثل أساس سياساتها، ويحقق غاية نجاح مبادراتها التي جعلت من تملك المساكن حلماً في متناول التحقيق من خلال تنوع خيارات برامجها السكنية وإشراك القطاع الخاص في تمويل عمليات الشراء والتطوير العقاري، وبالتالي فإن سعيها لإعفاء كامل قيمة المسكن الأول من الضريبة المضافة يعزز نجاح برامجها !تدرك الوزارة أن غالبية المتقدمين للتملك عبر مبادراتها وبرامجها هم من الفئة الأكثر حاجة للدعم في تملك المساكن، وبالتالي فإن تخفيف أعباء كلفة التملك بالإعفاء الضريبي للمسكن الأول ينسجم مع سياستها في تقديم التسهيلات وتمكين المواطنين من تملك مساكنهم وتحقيق الاستقرار الأسري والمالي للمستحقين !وبانتظار بشارة الوزير الحقيل، سيبقى الأمل كبيراً بتحقيق الإعفاء لتستمر عجلة حلول الإسكان بالدوران بكل كفاءة وثبات !