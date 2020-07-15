يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائما في جرابه شيئا يستطيع من خلاله أن يدغدغ مشاعر الدهماء والسوقة، كالحاوي القابع على المسرح وقد استنفد كل ما في جعبته من حيل فيلجأ إلى حيلته الأخيرة التي يستخدمها كلما وقع بالحرج وقلة الحيلة. والحاوي في الثقافة الشعبية المصرية هو ذلك الذي يستطيع خداع مشاهديه بأن يوجه اهتمامهم إلى شيء بينما يفعل شيئاً آخر، وهذا ما ينطبق على الرئيس التركي فهو ينجح في تحويل أنظار مواطنيه الأتراك وثلة من العرب عن فشل السياسة الداخلية الاقتصادية وحالة الانقسام الداخلي التركية، كما يستطيع أن يجعل المواطن العربي المخدوع به مشغولاً بقضية رمزية وهو الذي يدفع ثمناً باهظاً لعودة السياسات الاستعمارية التركية على الساحة العربية من خلال التواجد العسكري التركي في سوريا والعراق وليبيا والصومال وقطر.من يرفض أن يتم تحويل المساجد في الأندلس إلى كنائس عندما خرج العرب المسلمون منها في نهاية العصور الوسطى عليه أن يرفض بالمقابل ما يفعله أردوغان، فإعادة إحياء الأحقاد التاريخية والحروب الدينية مرة أخرى إلى واجهة الأحداث السياسية ذلك لن يفيد أحداً سوى أولئك المتطرفين في أنقرة أو في تل أبيب أو في غيرهما. لسنا في وارد الدخول في نقاش بيزنطي حول الجانب الديني والتاريخي، فهذا ما يهدف إليه حكام أنقرة، وهذا ما عمد إليه أبواق الإخوان لتصوير القضية باعتبارها أساسية وجوهرية لعموم المسلمين، وهذا بالتأكيد أمر غير حقيقي.لم يحدث فتح لإسطنبول، ولم يخض الرئيس التركي حرباً ضد الغرب، والرئيس التركي ليس متغلباً كما يزعمون، وليس غير ذلك، وهذه الخطوة لا تمثل سوى خطوة شعبوية غوغائية متوقعة، تعصف بما تبقى من أسس الدولة الحديثة التي يفترض أن تركيا تمثلها، أو على الأقل هذا ما كان يبشر به حزب العدالة والتنمية طوال العقدين الماضيين.آيا صوفيا كانت تخضع للدولة التركية، ولم يفعل أردوغان شيئاً سوى أنه مارس سلطة لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الداخلية والدولية. وهذا يكرس تصرفات كنا نعتقد أنها أصبحت خلف ظهورنا. ماذا لو مارست الدول الأوروبية سياسة داخلية مشابهة لما فعله حاوي تركيا؟! ماذا لو أغلقت فرنسا مسجد باريس الكبير؟! ماذا لو قامت إسرائيل بتحويل المسجد الأقصى إلى هيكل سليمان كما تزعم؟! المتطرفون في الغرب وفي إسرائيل يدعون إلى ذلك وقد أعطاهم أردوغان المبرر والحجة. وأيّاً كان المبرر الذي يضعه ذيول أردوغان وأتباعه لخطوته تلك فإنه سوف ينطبق بحذافيره على مناطق أخرى في العالم، والعالم الإسلامي الذي يمر بمرحلة صعبة ومعقدة للغاية، آخر ما يحتاج إليه الدخول في هذه الفتن، وفتح الأحقاد التاريخية، حيث الأزمات تنفجر في كل ركن من أركانه.نعلم أن جراب الحاوي يحوي المزيد من الغوغائية، ونعلم أن قضية آيا صوفيا لن تكون الورقة الأخيرة في هذا الجراب، ولكن ما نخشاه أن يدفع المسلمون في كل مكان ثمن تلك السياسات الحمقاء.