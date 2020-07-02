خلال الأيام الماضية، اقتطعت من وقتي مساحة أكبر لمشاهدة مسلسل الجماعة، (يتحدث عن نشأة الإخوان المسلمين، والمؤسس حسن البنا)، واستطاع المسلسل من خلال كتابة السيناريو، وإجادة الممثلين، حمل المشاهد الى أجواء الفترة الزمنية التي تشابكت ظروف مصر مع أحداثها الداخلية والخارجية، وكيف ساهمت تلك الظروف في تشكل جماعة دينية، كان مؤسسها بارعاً في استغلال أي حدث لتدعيم فكرته، وحملها من مواقع الضعف الى القوة، ويحمد للسيناريو اتخاذه الحياد التاريخي بحيث لم تكن النية تقديم مسلسل متحامل خاصة في مسيرة المؤسس حسن البنا بل تقديم التفاصيل التاريخية التى مرت بالتكوين، وكيف تحولت الدعوة الدينية إلى دعوة سياسية، وبفعل النمو تضخمت فكرة الزعيم لدى المؤسس حتى وصلت إلى فكرة استعادة الخلافة من مجموعة في ازدياد يومي.هذا الازدياد تغلب على جوهر الدعوة، ومكن القيادات من الانفلات من الدعوة الأم، ليكون الهاجس الوصول إلى السلطة.وأثناء تنقل المسلسل في أحداثه، كانت مبادئ الجماعة متناثرة إطارها العام هو ما يقوله ويتحدث به حسن البنا. وقد وجدت نفسي داخل المسلسل، فقد طبقت ممارسات الإخوان بحذافيرها حينما كنت يافعاً.في تلك الفترة انتميت إلى جماعة دعوية، انطلقت من مسجد الحارة، وبين مشاهدتي للمسلسل، وكيف يتم استقطاب الشباب للانضمام للجماعة، وكيف يتم تحذيرهم من عدم قراءة أي كتاب خارج تعاليم ومبادئ الجماعة، وكيف يمكن أن تكون مؤثراً، وداعياً باعتبار جميع أفراد المجتمع المغاير فساقاً، وكيف يحدث التغلغل، والتمكين، والدفاع عن الدين بالقول والفعل، وتحسين الفعل على القول.كنت أشاهد مراهقتي وكيف كنّا -أنا وأقراني- نمارس الدعوة -في العصاري- نعفر وجوهنا في سبيل الله، جهاداً ضد مجتمع غير سوي.تفاصيل كثيرة كنّا نمارسها ظهرت في المسلسل كتعاليم جوهرية للجماعة.والمقارنة بين أحداث المسلسل في تسخير المراهقين على السمع والطاعة وفعل أي أمر تحت راية الجهاد.هذه الجماعة سرقت الدين وحياتنا وأيامنا، وكنا لا نفهم أننا أدوات لأهدافها.من الصعوبة ذكر التفاصيل التي عاشها الشباب تحت لواء الإخوان، ومن الفداحة التنبه المتأخر لهذه الجماعة التي سرقت كل شيء..أحتاج إلى مساحة أكبر لكتابة ماذا حدث لي ولأقراني في زمن رضي الناس بهذه الدعوة، واكتشفوا متأخرا أنها سرقت جوهر الدين وجوهر أنفسنا الصافية.سُرقنا كثيراً من الجماعة، فكما تتم محاربة الفساد كان بإمكان الدول العربية محاربة فساد الجماعة من وقت مبكّر قبل أن تستيقظ على سرقة أعمارنا!كاتب سعوديabdookhal2@yahoo.com