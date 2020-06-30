• خبر وآخر أكد أن النصر يفاوض عبدالفتاح عسيري هكذا قال الهلاليون وارتفع صخب السؤال إلى درجة ظننت معها أننا أمام سؤال أشبه بالكرباج.• أحب أن أطمئن أحبابي الهلاليين أن المسألة مسألة مبدأ والحديث هنا أمام قانون ولوائح وليس حديث أحب ناديا وأكره آخر.• قلت وما زلت أقول من فاوض عبدالفتاح عسيري في الفترة المحمية وثمة ما يدينه هلال أو نصر أو قادسية أو الحزم يجب أن يعاقب.• أعتقد أن كلامي واضح وليس بحاجة إلى تفسير والأهم عندي حماية لوائحنا وحماية الأندية من تسلط مفاوضات تندرج تحت مسمى اللعب من تحت الطاولة.• إذا كان الأهلي يملك ما يؤكد أن هناك مفاوضات مع لاعبه عبدالفتاح بطرق غير مشروعة فيقدم ما لديه إلى الجهة المعنية الوزارة أو الاتحاد ويطمئن ألا أحد فوق القانون.• شخصياً لم أتهم الهلال أنه فاوض عسيري بقدر ما نقلت صورة ضوئية لخبر أكد أن كريري فاوض عبدالفتاح عسيري ونفى الهلاليون ذلك.• الأهلاويون أكدوا أنهم وضعوا أيديهم على ما يؤكد أن هناك مفاوضات غير قانونية دون أن يحددوا النادي بل تركوا الأبواب مفتوحة للتكهنات والشاطر يكسب في النهاية.• أعود للنصر وأقول إذا صحت الأخبار وفاوض العسيري ووجد الأهلاويون ما يدينه فلن يجاملوه على حساب الأهلي.• وفي هذه الحالة أتمنى أن يدحض النصراويون أو الهلاليون الشائعات إما ببيان أو اتصال برئيس الأهلي عبدالإله مؤمنة يوضحون له كذب وزيف تلك الأخبار كما فعل رئيس نادي الهلال مع رئيس نادي الاتحاد على خلفية مفاوضات (رومارينهو) ومن ثم التأكيد على أن ما يثار كلام إعلام.• فهل أدركتم الآن أن هدفي هو الحفاظ على قانون سُن ولوائح وُجدت من أجل أن تطبق وتحمي الكل ناديا ولاعبا؟• ولهذا لا يعنيني من فاوض بقدر ما يعنيني ماذا يقول القانون في هذه الحالة.• أما من يحملون الأهلي مسؤولية عدم التجديد حتى الآن فهم أبعد ما يكون عن الحقيقة بل ومحاولة هروب من واقع إلى آخر.• الأهلي فاوض وما زال ومستمر في المفاوضات ولن يتخلى عن لاعبه بالسهولة التي تتوقعونها ولهذا يجب ألا نظلم الناس لمجرد أننا لا نملك معلومة أو لأننا ضد المرحلة.• أخيراً وهذه من القلب أطلب من الكابتن عبدالفتاح أن يحكم العقل وهل هناك أجمل من أن نحكم عقولنا يا صديقي الطيب؟• ناديك (شاريك) والرقم طيب وكفى الله المؤمنين شر (المحرضين).• مع تمسكي حتى بعد التجديد يجب ألا يترك الأهلي حقوقه.• ومضة‏الناس متفاوته بـ الطبع والسـاس‏ناسٍ بلا حشمه.. وناس مْعروفـه‏من يحترمنا على العين وعلى الراس‏ومن شاف نفسه علينا.. ما نشوفه