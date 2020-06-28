• مات معمر القذافي ولم تمت معه أسراره بقدر ما ترك لنا (صندوقاً أسود) فيه من الإدانات ما جعل المدانين يتوارون عن الأنظار خجلاً من هول فضائحهم.• يا للعار يا قطر ويا للخزي يا بعض من كنا نظنهم أحبة وإخوة لنا.• خيمة المؤامرات أباحت بأسرارها، فمن منكم سيقول هذا ليس أنا بعد أن سمعنا ما سمعناه وشفنا ما شفناه.• السعودية من زمان وهي تتحمل زلات الجيران وتمررها على طريقة الكبار، لكن الصبر نفد ومن الطبيعي أن نعلنها على رؤوس الأشهاد لا حلم بعد اليوم وعلى كل جار أن يتحمل فعلته.• قطر ونظام قطر بات بالنسبة لنا كسعوديين في مزبلة التاريخ قولاً وفعلاً.• صندوق القذافي الأسود بدأ يقدم لنا أسراراً أخرى لأسماء أخرى ودول أخرى فماذا ننتظر من تلك الأسماء (حب خشوم).• ذاك زمن ولّى فنحن اليوم مع ملك حازم وولي عهد المهم والأهم عنده اسم السعودية وكرامة السعودي وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نمد أيدينا لأي خائن أو أي دولة خائنة.• تقول وكالات الأنباء العالمية، إن ما ظهر من تسجيلات وتسريبات من خيمة القذافي قليل جداً من كثير سيضع كل المتورطين في مواجهة مع دول العالم.• أطراف أخرى قدمتهم التسجيلات كجزء من المؤامرة على المملكة ولا ندري حتى الآن ماذا يمكن أن تقول عن من بات ولاؤهم لغير دولهم بل وباتوا جزءاً من المؤامرة القطرية التركية الإيرانية.• نفخر ونفاخر كسعوديين أن رايتنا (بيضاء) مع الكل لا يمكن أبداً أن نكون جزءاً من مؤامرة ضد أي دولة ولا يمكن أن يمرر من خلالنا أي عمل تخريبي يستهدف أي دولة لأن من يحكم هذه البلاد من المؤسس حتى الآن يسيرون على منهج واحد ونهج مبني على الوضوح والصدق.• أما أنتم معشر الخونة والمتآمرين فها هي أوراقكم تتساقط وفضائحكم تتوالى ونحن كما نحن هامة مرتفعة وسياسة لا تعترف بالغرف المظلمة ولا علاقة لها بخيمة المؤامرات.• حاكم المطيري قدمته (تسجيلات الخيمة) كمحور من محاور الشر في المنطقة وكذراع قوية من أذرع التآمر الخبيث في الخليج، فماذا تنتظرون يا أهلنا في الكويت (ذاب الثلج وبان المرج).• ‏يقول هذا الخائن الجبان للقذافي لماذا تظل السعودية والكويت والبحرين في مأمن.....؟ ولماذا يبقى الحرمان الشريفان تحت السيادة السعودية، وتلا لماذا ولماذا كلام كثير كشف لنا حقيقة التلاميذ وأستاذهم.• هل أدركتم حقيقة (الإخوان المسلمين) وأهدافهم التدميرية.• سحقاً لهم ولمن يناصرهم.• يبدو أن تسجيلات الإخوان مع القذافي تتصاعد دولياً، فكما صرح مصدر أمني لصحيفة السياسة الكويتية، أن الداخلية الكويتية فتحت تحقيقاً في تسجيلات الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي والإرهابي حاكم المطيري وستتخذ الإجراءات القانونية.• أعتقد أن هناك مفاجآت قادمة.. فمن هو التالي؟• هكذا غرد الزميل عبدالله البندر مع يقيني أخي عبدالله أن ملفات كثيرة ستتكشف قريباً!.Ahmed_alshmrani@