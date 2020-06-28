بعد قرار عودة الدوري السعودي للمحترفين، أصبح أمام كل الأندية المشاركة في الدوري تحديد أهدافها من هذه البطولة بشكلٍ أدقّ، آخذين في عين الاعتبار فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا، فبعض الأندية قد تحتاج لرسم أهدافٍ مختلفةٍ عن السابق، خصوصًا تلك الأندية التي لا تنافس على بطولة الدوري، وليس عليها خطرٌ من الهبوط، ولا تجد لها حظوظًا في المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم القادم، وهم أقل الأندية قلقًا، وستكون مشاركتهم في المباريات بارتياحٍ نفسيٍّ وبدنيٍّ كبير، فالخطط الموضوعة لهم من قِبل الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الإداري في النادي هي الاستفادة من فترة استكمال الدوري لتجهيز الفريق للموسم القادم، وهذا الهدوء قد يلعب دورًا كبيرًا في تحديد بطل الدوري، وتحديد الفِرق التي ستهبط، وستصعد للوصول إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا بسبب قلة الضغوط عليها، من هنا تأتي مخاطر هذا الهدوء على بعض الفرق في الدوري. في النصر تكاد تكون الصورة منحصرة في مباراة الديربي المرتقبة، ففي حال فاز النصر على الهلال في بداية جولة الاستكمال، سيمضي النصر نحو تحقيق اللقب، بعد أن يكون الفارق النقطي قد تقلّص إلى ثلاث نقاطٍ فقط، والمتبقي 7 جولات؛ لذا من المفترض أن مدرب النصر سيعمل في الفترة القادمة على تجهيز الفريق بكلِّ قوة، فالمباراة الأولى لن تقبل غير الفوز، وأي نتيجةٍ أخرى ستجعله خارج المنافسة بنسبةٍ كبيرةٍ جدًّا، وتضمن للهلال بطولة الدوري. إن مسابقات كرة القدم التنافسية مرتبطة بحالة الإعداد، وقوة الهدف، خصوصًا في بطولة الدوري التي توقفت لفترةٍ زمنيةٍ طويلةٍ، وعادت مرة أخرى لاستكمالها بسبب ظرفٍ صحيٍّ من النادر أن يحدث؛ لذا فإن ظروف العودة ستكون مختلفةً من ناحية القوة والهدف، فالقوة مرتبطةٌ بالهدف المنشود، وفي حالة النصر بعد قرار استكمال الدوري يجب أن يكون العمل البدني والفني في الفترة القادمة قويًّا، إن كان الهدف هو المحافظة على لقب الدوري، ولا أظنه هدفًا صعبًا متى ما استشعر الجميع بقوة المرحلة وفرصة تحقيق الهدف. في الهلال الوضع أقل خطورةً، فهو يتفوق على النصر في مجموع النقاط، وحين يحقق نتيجةً إيجابيةً كالتعادل أو الفوز، يكون قد اقترب بشكلٍ كبيرٍ من تحقيق اللقب، وبالتالي ستكون الضغوط عليه قبل مباراة الديربي أقل من النصر، الذي سيعيش حالةً من التوتر والقلق كلما اقترب موعد الديربي. وبالمجمل ستنعكس حالة الإعداد على قوة الدوري المستكمل والدوري الجديد، وعلى حالة الاستمتاع التي من المفترض أن يعيشها المتابع الرياضي، وما زال الوقت مبكرًا لكي نحكم على هذا الأمر، فالأمور كلها مرتبطة الآن بالمديرين الفنيين للأندية الذين سيحددون قوة الدوري من عدمه من خلال البرامج المعدَّة لذلك. رغم كل الظروف السابقة، وما قد يحدث في المستقبل، سيظل دوري الأمير محمد بن سلمان محتفظًا بقوته، فالحالة التنافسية بين الأندية والمقترنة بالأهداف في قمة توهجها.دمتم بخير،،،