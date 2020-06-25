فرضت جائحة كورونا متغيرات اجتماعية ونفسية وثقافية متعددة الأنماط في المجتمع العالمي، الذي تغيرت عاداته سواء فيما يتعلق في إطار الحياة العامة وروتين العمل اليومي واللقاءات الأسرية وحضور المناسبات والأفراح والأتراح، إلى أوضاع مختلفة تماما وأحوال تباعدية غير مسبوقة في التاريخ، بدءا من منع التجول إلى الإغلاق الكامل، وتوقف الحياة تماما بشكل مفاجئ، وهو ما أثارالكثير من الغموض وحالة عدم الاستقرار النفسي في المجتمع بجميع شرائحه الذين أضحوا رهينة هذا الحصار القسري ريثما تنجلي الجائحة..وإذا كان اليقين بالله هو العامل المشترك في المجتمع السعودي، إلا أن امتداد الأزمة لعدة شهور أدخل عامل الأمل مع الخوف والقلق مع الفرح من جهة والترقب والانتظار والحزن والإحباط من فقدان قريب أو الإصابة حتى عيادة المرضى والمشاركة في عزاء الأقربين من جهة أخرى.. وقربت الجائحة في نفس الوقت الأسر بعضها البعض وساهمت في فهم أكثر لمشاعر الآخرين.ورغم أن هناك تأقلما إلى حدٍ ما مع المتغيرات الجديدة في زمن الوباء، إلا أن الخبراء النفسيين في العالم يشعرون بالقلق تجاه إمكانية الصمود العاطفي للسواد الأعظم للمجتمع الذي بدأ يفقده، مع استمرار تأرجح ذروة الوباء.ويرى الخبراء أن المرحلة تتطلب بقوة تكريس مفهوم الذكاء العاطفي للتقليل من التصادم النفسي والمجتمعي وفهم مشاعرين الآخرين ومشاعر الشخص نفسه؛ لكي نتجاوز أزمة (كوفيد ١٩) بدون أية تداعيات نفسية خصوصاً في محيط الشباب.. وقد يكون مفهوم الذكاء العاطفي هو الأنسب لإدارة التداعيات النفسية للجائحة، خصوصاً أن هناك الكثير من الاختلافات بين أفراد المجتمع ومدى تقبلهم وتأقلمهم مع الحالة المكانية والزمانية التي أفرزتها الجائحة، ليس طوعاً بل كرهاً، فهناك من فكر بذكاء عاطفي وحاول استغلال الوقت للأفضل باستثماره في نفسه وتطوير ذاته، والبعض الآخر وجدها فرصة لبث الإيجابية في الآخرين من خلال المحاضرات والندوات والدورات عن بعد، بينما أيقن البعض الآخر أنه قد فقد الكثير من ساعات يومه الثمين في العمل والإنتاج على حساب حياته الاجتماعية والأسرية فأعاد جدولة يومه للترابط الأسري، بينما هناك أيضاً فريق دخل في مرحلة التشاؤم والقلق وفرز الطاقات السلبية.. ومن هنا برز مفهوم الذكاء العاطفي في زمن الجائحة، حيث يؤكد الخبراء أن أكثرالأفراد في المجتمع الذين يحتاجون لممارسة مفهموم الذكاء العاطفي في هذه المرحلة هم الموظفون في القطاعات التي عملت ليل نهار، إضافة إلى الفئات العمرية من المجتمع الذين يعانون من القلق النفسي الذين أمضوا أشهرا عدة في زمن الجائحة. ويرى الخبراء أن ذكاء الإنسان العاطفي أهم بكثير من معدل الذكاء الشخصي وهو يشير لنجاح وسعادة الإنسان وجودة العلاقات بصفة عامة، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن الذكاء العاطفي تطوّر على مدار السنين، وقد عُرف هذا التعبير في الثلاثينات بالذكاء الاجتماعي، ثم بالقوة العاطفية في منتصف القرن العشرين، إلى أن وصل للتعبير المتعارف عليه حاليا وهو كيفية إدارة المشاعر..لقد أحدث الإغلاق نتيجة تفشي الجائحة العديد من المتغيرات في حياتنا، وسيكون هناك بالتأكيد المزيد من التغييرات في انتظارنا في مرحلة ما بعد الوباء، الذي سيتغير فيها نمط الحياة وطريقة عمل المكاتب، ومع تحول العمل من المنزل إلى حقيقة، فقد بدأ التغيير بالفعل. سيزيد الأشخاص الذين لديهم مهارة التكيّف بسرعة مع التغييرات، قيمة كبيرة لأماكن عملهم، وترتب نتيجة للحالة الوبائية بعد اجتياز شوط ليس بالسهل من انتشاره، أن تتولى الإدارة الذاتية للفرد والوعي خطورة هذا الفايروس واتخاذ إجراءات الحيطة والسلامة التي نصت عليها وزارة الصحة، ومن المهم معرفة أن الإدارة الذاتية للفرد تتمحور على الكثير من العوامل؛ أهمها الصحة النفسية التي بدورها تتأثر بالضغط من المنطقة المحيطة.. ومع الإيمان أن مرحلة الوباء وما بعدها ستتطلب إدارة المشاعر العاطفية.. فعلينا البدء فعلياً لهذه المرحلة أكثر من إدارة الاحتفالات.كاتب سعوديfalhamid2@