قال وزير الصحة: بكل شفافية وألم، بعض أفراد المجتمع لم يطبق شعار كلنا مسؤول، ولم يأخذوا التعامل مع كورونا بالجدية الكافية. وقد جاء قول الوزير تعليقاً وتعقيباً على الزيادة الكبيرة لتسجيل حالات كورونا بعد تمديد وقت السماح بالتجول والتنقل والسفر وانتشار الناس في كل مكان، زيارات عائلية وتجمعات واستراحات ومناسبات، تم إسقاط شعار كلنا مسؤول في كثير منها، ليأخذ الفايروس راحته وحريته في التجول أيضاً مصيباً عائلات بأكملها، وليصل إلى أقصى مدينة صغيرة في كل جهات المملكة.الحقيقة أننا نواجه وضعاً صعباً الآن من حيث اتخاذ القرار، فمن ناحية سوف تنتهي هذه الفترة بعد أيام قليلة لنواجه معضلة قرار جديد، إما استمرار الحال على ما هو عليه، أو مزيد من الانفتاح والحركة، أو ربما إقرار احترازات جديدة والعودة نسبياً إلى الوراء، وهي قرارات ليست سهلة إذا ما تم التفكير في تبعاتها مع استمرار عدم تطبيق شعار كلنا مسؤول، أي مع عدم استشعار خطورة الوضع والتعامل معه بمسؤولية كاملة.لقد اجتزنا أياماً صعبة لكننا نعيش الآن أياماً أصعب، وهذا المرض اللعين أصبح ينتشر باتساع جغرافيا المملكة، والوضع يمضي باتجاه التعقيد إذا لم تتم السيطرة عليه بكل إجراء ممكن. شعار كلنا مسؤول الذي يبدو أنه فشل في كثير من المواقع لم يعد ممكناً التعويل عليه، فماذا نحن فاعلون إزاء هذا الوضع؟. الأيام القليلة القادمة ستحمل الإجابة، ولكن في كل الأحوال نحن كمجتمع بتصرفاتنا من سيحدد الإجراءات القادمة.كاتب سعوديhabutalib@hotmail.com