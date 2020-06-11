• ارتكب صديقي العديد من الأخطاء بحق نفسه ومهنته وحينما أصدقته القول على طريقة صديقك من صدقك اتخذ مني موقفاً (معلناً)، فهل في هذه الحاله اعتذر له أم منه..؟!• الميزة التي عُرف بها صديقي أن قلبه أبيض، ولهذا متمسك به أياً كانت تجاوزاته، وفي هذا الزمن نادر أن تجد صديقاً بلا هفوات..• غردت برمزية عن الأندية وحالها مع عشاقها فقلت متسائلاً:‏ هل (يُعقل) هناك من يتمنى لـ (ناديه) السقوط من أجل (شخص) ⁧‫#أكاد⁩ لا أصدق..!• هو مجرد تساؤل صادق عليه الكثير وامتعض منه القليل، والمشكلة ليست في التغريدة، بل في ردة فعل (المارة على تغريداتي)، أعجبني رد هلالي حينما قال هذه منكم وليست لنا السؤال لماذا لا تكون كل الأندية مثل الهلال..؟• الاتحاد والأهلي والنصر تعاني من مبطي من حروب داخلية وإن كان النصر بدأ يتخلص من عقدة أنت مع من في حين الاتحاد لا ينافسه إلا الاتحاد في هذه الحروب..!• أما الأهلي فـ(خايف أجرحه) بـ( الظنون) وسبب خوفي ليس منه بل عليه.• تقول القاعدة إذا أردت أن تحل مشكلة أو قضية عليك أن تواجهها بكل شجاعة، ومن هذا المنطلق أتمنى من الاتحاديين والأهلاويين طرح قضاياهم بكل شجاعه بدلاً من الاختباء خلف (كل شيء تمام).• وينبغي أن يعرف الجمهور الحقيقة كما هي لأن الجمهور في نهاية الأمر حينما يضطلع بدوره سيكون حامي الحمى في الناديين.• ولأن مساحة الحوار في تويتر مفتوحة فربما تحاسب على علامة تعجب أو علامة استفهام لاسيما من قراء النوايا، لكن هذا أمر طبيعي وعلينا استيعاب كل الآراء طالما هناك رأي يكتب ومتلقٍّ يقرأ.(2)• قبل أن تهم على اتهام الآخرين وشتمهم عليك أن تنظر إلى وجهك في المرآه فلربما تجد ما يشغلك عنهم.فـ(الوجوه) سر أصحابها..!(3)• ‏لا تعتذر وتقول عند الجماعه‏الوقت ما يسمح وما به طريقه‏اليوم فيه أربع وعشرين ساعه‏من الأربع وعشرين عطني دقيقه!• ومضة:‏حتى أصغر شعرة تلقي ظلالها على ما حولها.