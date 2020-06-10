عزيزي القارئ:أَعلم أنك قد مللت وسئمت من أخبار كورونا، و(بلاوي) كورونا، والتصريحات حول كورونا، وإحصائيات كورونا، و(كمامات) كورونا، والحجر بسبب كورونا، وأعداد المستهترين بكورونا، وربما أنك لن تُكمل قراءة هذا المقال (المُلغم) بالفايروسات.ولكن؛ أعلم أيضاً -بارك الله فيك- أن الكاتب نفسه قد (قرِف) عيشته من اللف والدوران والكتابة حول هذه الجائحة التي أشبهها بالضيف (الثقيل طينه) غير المُرحب فيه مثل واحدة غثيثة أعرفها عز المعرفة!ولأنكم مللتم وأنا أكثر منكم، دعونا نكذب على بعضنا ونتخيل لو كان بوسع (قلمي) إسعادكم، وإخراجكم من تلك الدوامة، فأنا دائماً أردد وأقول:«يا ريتني، أملك الأفراح وأتصرف بها وحدي...»، وصدقوني لو كان الأمر بيدي لوزعت على كل شخص منكم (فرحة) واحدة تسعد قلبه، ثم استمتعت بباقي الأفراح وحدي، ليست أنانية منّي بالطبع، ولكنه الطمع.وعلى أية حال؛ دعوني أحكي لكم قصة طريفة حدثت (منذُ مُبطي)، يُقال استأجر رجل من الأعراب حمالاً مسكيناً من السوق ليحمل عنه قفصاً كبيراً وفيه عدد كبير من الزجاجات، واشترط على الحَمّال أن يعلمه طوال الطريق ثلاث نصائح غالية لينتفع بها في حياته، فوافق الحَمّال وحمل القفص، فقال له الرجل: من يقول لك إن الجوع خيرٌ من الشبع فلا تُصدقه، وكان الحَمّال جائعاً فقال: صدقت!ولما وصلا إلى ثلث الطريق قال له أخبرني النصيحة الثانية، فقال له: من يقول لك إن المشي خيرٌ من الركوب فلا تُصدقه، وكان الحَمّال قد تعب من كثرة المشي فقال له: صدقت!ولما وصلا إلى بيت صاحب القفص قال الحَمّال للرجل أخبرني بالنصيحة الثالثة، فقال له: من يقول لك إنه قد وجد حمالاً أرخص منك فلا تُصدقه، وهُنا نظر الحَمّال إليه بغيظٍ شديد، ثم رمى القفص بكل قوة على الأرض وقال للرجل: وإذا قال لك أحد إن هذا القفص فيه زجاجة واحدة سليمة فلا تُصدقه. -انتهى-سوف تسألوني الآن؛ وما الذي يُستفاد من القصة؟!صدقوني أنا مثلكم لا أعلم، لكني أحاول جاهدة أن أبحث وأخرج لكم فائدة واحدة على الأقل لتنفعكم في حياتكم، وفي هذه الظروف التعيسة، السوداء، (المنيلة) بستين نيلة على (أدمغتنا) جميعاً.قد لمحت لكم في بداية هذا المقال أني متفائلة، وأتمنى لو كان بإمكاني إسعادكم وتوزيع الأفراح عليكم، ولكن هذا لا يمنع أن (أنكد) عليكم قليلاً وأقول بأن كل من يُحدثكم ويقول: عندي «طرف علم» هوّ (خَراط)، كذاب، نصّاب، والعِلم من (كِيسه).وإن قال لكم أحد إن بيدي (عصا موسى) فلا تصدقوه، فبيدي قلم رصاص تعيس (بريالين) وغير (مَبري) أيضاً!كاتبة سعوديةRehamzamkah@yahoo.com