في مدينة بوسطن داخل محطة القطار تبادلنا النظرات غير مرة، كلانا يحدق في الآخر ويحسبه من بني جلدته، فالملامح العربية كانت قاسماً مشتركاً بيننا وهي الدافع لإطالة النظر لكننا ككل العرب نتوجس من بعضنا خارج حدود بلداننا وخاصة في الغرب حيث رسم لنا الإعلام الغربي صورة لا تخلو من التوحش وسوء الطباع..أخيراً تجرأت على حاجز التردد وبادرته بالسلام فرد التحية بأحسن منها، خلته للوهلة الأولى من أبناء مكة، هكذا بدت لهجته التي استجمعت بساطة اللهجة في مهبط الوحي، لكنه فوت علي فرصة الاستمرار في التخمين وقال أنا من ليبيا وأدرس الطب في مرحلة الدراسات العليا، تذكرت على الفور دراسة لمجمع اللغة العربية أشرف عليها الدكتور طه حسين خلصت إلى أن مدينة برقة في ليبيا يكاد يكون لسان أهلها الأقرب إلى الفصحى دون سائر اللهجات..تواصل الحديث بيننا في القطار بدت عليه حالة الضيق من حكومته ومن مقدار المكافأة التي تصرف له وهو يعيش بأسرته هناك..قال إن ما أتقاضاه أنا وزوجتي وأبنائي لا يبلغ مكافأة طالب واحد من أي دولة أخرى وخصوصاً بلدكم حيث الفرق كبير رغم أننا لا نقل عنكم فبلدنا من أكثر الدول العربية إنتاجاً للنفط وعدد سكانه لا يتجاوز ستة ملايين نسمة.. وعليك المقارنة بين بلدينا في كمية الإنتاج وعدد السكان والمساحة وستجد أنها في صالحنا ومع ذلك الفرق بيننا كبير!ثم استطرد هناك حكومات أوعى من شعوبها وهناك حكومات أجهل من شعوبها.. قلت له كأنك تذمني وتمدح نفسك! فانتصب واقفاً وكاد يقع من سرعة القطار وقبَّل رأسي.. وأقسم أنه لا يقصد ذلك ولكنها نسبة وتناسب لا تعني بالضرورة تجريد الكل من الوعي..تذكرت هذا الحوار مع الطبيب الليبي الذي ما شعرت للحظة أنه ينتمي لدولة من الشمال الأفريقي لسلاسة حديثه بلهجة تسري في كل الآذان العربية بلا إبهام والذي مر عليه أكثر من عشرين عاماً تذكرته وأنا أتابع سلوك الشعوب ودور الحكومات في أزمة كورونا، فقد شرعت بعض الحكومات في تطبيق العديد من العقوبات بهدف مصلحة الشعب ومع ذلك لم يتحقق هدف الحماية المقصود من انتشار المرض.. وعندما تصل الأمور إلى هذا الحد فإن هناك خللاً في الاستجابة وفجوة في الوعي.وفي مثل هذه الحال ليس هناك من ضير في إكراه الفرد على صلاح أمره ما دام في حاجة إلى الهداية والإصلاح، وأكثر الناس في حاجة دائمة إليهما ويجوز في تربيتهم ما يجوز في تربية القصَّر والأطفال كما يقول أفلاطون لأن القوانين إنما وضعت لهداية الفرد إلى فعل أحسن ما يستطيع وليس لتمكين الفرد من فعل ما يشاء.في بعض الدول كانت الشوارع والميادين أرضاً لمعركة غير متكافئة بين الشرطة والشعب وكنا نأسى فيها على الوعي الذي غاب أو غُيِّب وأضاف إلى ضحايا الجائحة نوعاً آخر من الضحايا كانوا يتقاسمون المستشفيات والسجون..وإذا كان الوعي الاجتماعي محصلة للوعي الذاتي حيث لا يمكن التفكير في النفس بمعزل عن الجماعة فإن تبعات عدم التفكير في الجماعة تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى غياب الوعي الذاتي وهو ما سجلته حالات الإصابات المتزايدة من فرد واحد في الأسرة إلى سقوط أسرة بكاملها، وهذه الحالات دفعت الحكومات لأن تنقاد إلى معاملة الشعب معاملة القصَّر والأطفال لصلاح أمره كما يقول صاحب المدينة الفاضلة..فمتى يستيقظ الوعي؟كاتب سعودي