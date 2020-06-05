قليلة هي الشخصيّات التي جمعت في سيرة حياتها بين الاشتغال بالسياسة وشؤونها المتشابكة، والأدب والفنون وأوديتهما المفضية إلى عالم الجمال والإبداع.. وحصيلة هذا الجمع الاستثنائي، غالبًا ما يجور فيها جانب على الآخر، إن لم يكن لدى صاحبها، فلا شك لدى من يتابعون سيرته، ويتقفّون أثر خطواته، فيأتي ميزان تقييمهم حينئذ مطففًّا في كثير من الآراء، فمناصرو السياسة يرون فيه أديبًا «هائمًا» لا يصلح للسياسة في اشتراطاتها الصارمة، والمتطلبة لسمت معين من سمات ومكونات الشخصيات في هذا المضمار، وأهل الأدب والفن يرونه جائرًا عليهم بصرف خاطره وزمنه لعالم ينبغي عليه أن يصرفه لمواهبه، ويُخلص فيه لفنه ومشروعه الأدبي، وربما ذهبوا بعيدًا في تتبّع مساريه؛ الأدبي والسياسي، وعقد المقارنة بينهما على ميزان الترجيح بين المنتج الأدبي، والمنجز السياسي، ولن ينجو حينها - الأديب السياسي - من أوصاب مثل هذه المحاكمات الجائرة..ومعالي الصديق الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أحد هذه الشخصيات التي جمعت بين عالمي السياسة والأدب، مقدمًا عطاءه لوطنه عبر تسنّم وزارة الثقافة والإعلام، والعمل في الحقل الدبلوماسي، سفيراً لوطنه في روسيا والمغرب ولبنان وعلى المستوى الأدبي ظلّ قلمه سيّالاً بالإبداع الشعري، الذي حفظته العديد من دواوينه الشعرية التي صدرت تباعًا، فضلاً عن كتاباته الأدبية المتفرقة، وهي تجربة آثر معالي الدكتور خوجة أن يقرّب المسافة لدارسيها بجمع أطياف منها في كتابه الصادر حديثًا عن دار جداول تحت عنوان «التجربة: تفاعلات الثقافة والسياسة والإعلام».. الماثل بين يدي الآن، وأذكر أني حين اقتنيت هذا الكتاب، قلّبته بين يدي طويلاً، وطافت بخاطري أسئلة عديدة، وخواطر متباينة، فما عسى كتاب في ما يقارب الـ250 صفحة، أن يلخّص من تجارب شخصية مازجت بشكل استثنائي بين الأدب والسياسة، وأي سقف للاحتمالات الوضيئة، والحدوس المتألقة يمكن أن تصحب قارئ الكتاب ليفهم ماهية هذه الخلطة السحرية بين «تفاعلات الثقافة والسياسة والإعلام»، وكيف سينجو «الخوجة» من فخاخ وأحابيل كتابة السير الذاتية، وهي المتهمة سلفًا بمناقص: تلميع وتضخيم الذات، والمدح الزائف، وافتعال البطولات.. في حال أوردت منجزاتها، أو رميت بـ«التواضع الزائف» إن هي أغفلت أو تناست بعض ما أنجزته، لغاية في نفسها.. وبين الحالتين ثمة من ينصف، ويقدّر، ويفهم..طافت بذهني هذه الخواطر، وأحسست برغبة عارمة في أن أهمس في أذن كل من يقرأ هذا الكتاب أن يلّم بمفاتيح شخصية «الخوجة» قبل الدخول إلى عالمه في «التجربة»، وهي مفاتيح تنبيك عنها مواقف ومشاهد لمعاليه، تشكّل في مجموعها مكوّنات شخصيته، وتضع خارطة الطريق أمام قارئ هذا الكتاب ليفهم المواقف المسطورة، ويذهب أبعد في استجلاء أبعادها ومراميها وتقديراتها.. ولست هنا بصدد تلخيص ما خرجت به من سياحتي الماتعة في هذا السفر القيّم، والوثيقة التاريخية الثمينة، والسيرة الإنسانية في حسن ديباجتها، وثراء مسطورها، ومتعة إبداعها.. هذا مما سيغنم به قارئ هذا الكتاب، ولا شك.. ولكني في مقابل ذلك أرغب في أن أسرد ثلاثة مواقف عايشتها شخصيًّا مع الدكتور الخوجة، تنبئك عن ما تنطوي عليه هذه النفس من خصائص ومفاتيح، وأرى أن في إيرادها تمكينًا للقارئ من فهم الأحداث المحتشدة في الكتاب، ومن جانب آخر إضافة لمحتوى الكتاب من خارجه، وهو ما أحرّض عليه بقية أصدقاء ومعارف الدكتور الخوجة، بتدوين مواقفهم معه، بما يكمل الصورة الإجمالية عنه..أول هذه المواقف، أني كنت – وما زلت – شديد المواجهة لتيار الصحوة ورموزه، كثير النقد لها في مقالي الأسبوعي بجريدة «عكاظ»، مما عرّضني للإيقاف عن الكتابة في كل وسائل الإعلام، وظللت على هذا الحال عامًا كاملاً أترقب ساعة الإفراج عن قلمي، وكان الدكتور الخوجة وقتها وزيرًا للثقافة والإعلام، الذي فاجأني مساء يوم سعيد باتصال هاتفي، كانت محصلته زيارتي له على وجه السرعة في داره، وهناك دار بيني وبينه حديث في ما أكتبه، والمواضيع التي أتناولها، فأضاء لي من واسع خبرته العتمات، وزوّدني في مساق نقاشه براجح النصائح، وزفّ لي مِن بعد ذلك خبر عودتي للكتابة، بعد تعهُّد بالتزام المتفق عليه.. فخرجت من عنده مستيقنًا بحكمة ولاة أمرنا في اختيار الشخصيات التي تتولى حقائب الوزارات.. فقد مثّل لي الخوجة وقتها صورة المسؤول المدرك والمحيط بما حوله، والباصر الذي يدير اختلاف الآراء على ميزان الاعتدال بين كافة الأطراف، والحريص على الحرية في أنقى صورها.. فكانت تلك مفاتيح احتفظت بها في خاطري عنه..ثم جاء الموقف الآخر، وفيه اكتشفت طاقة «المحبة» التي يكتنزها في جوانحه، وذلك عندما كنت أعمل في مدينة الرياض بوزارة البترول والثروة المعدنية، وكنت عائدًا إلى جدة برفقة معالي وزير البترول والثروة المعدنية الشيخ أحمد زكي يماني، ووكيل وزارة البترول للثروة المعدنية آنذاك الأستاذ غازي سلطان، والأستاذ عبدالعزيز خوجة وكيل وزارة الإعلام حينها، وتوقفت بنا الرحلة في المدينة المنورة للصلاة وزيارة قبر المصطفى، صلّى الله عليه وسلّم، وبعد انتهاء الصلاة وقفنا للزيارة والسلام؛ فإذا بالدكتور الخوجة يخرج من جيبه قصيدة في مدح المصطفى، صلّى الله عليه وسلّم، وقف ينشدها وصوته يغالب الحنين والشوق والبكاء، بين دهشة الحاضرين وانزعاج بعضهم، لكنه كان يسبح في عالم آخر، ولم يلقِ بالاً لأحد، حتى أتم شوط محبته في ذلك المقام.. فعرفت لحظتها أي قلب يحمل، وبأي حب يجيش..أما خصلة الوفاء فيه، فتلك راسخة، ويكفيني منها الإشارة إلى ما كنت أجده من تقدير منه، ولسابق صحبته ومعرفته لأسرتي، فما حجبني عن زيارتي له بداعي المشاغل، ولا اعتذر عنها بحجة واهية، وإنما هي مودة خالصة، ولحظة أجد فيها المتعة من انبساط نفسه، وغزير علمه، ووافر أدبه، وماتع ذكرياته وأنسه، وعظيم تجربته.، وكم من مرة زرته برفقة المرحوم الدكتور عاصم حمدان في منزله ولم أخرج من عنده إلا بوافر المعلومات وأمتع الذكريات إنهحديث الروح للأرواح يسري | وتدركه القلوب بلا عنـاءِبوسعي أن أتراحب في الحديث عن هذه الشخصية الفريدة، معالي الدكتور الخوجة، ولكني أكتفى بذلك، وأقتعد مجلس متعتي في إعادة قراءة هذه «التجربة» مرات عديدة، راجيًا أن تكون هذه السطور إشارة توصيف باتجاه الكتاب لمن لم يطلع عليه، وإضافة توثيق عن هذه الشخصية لمن أكمل شوط قراءته الماتعة.كاتب سعوديnyamanie@hotmail.com