بجوار منزلي عمارة قيد الإنشاء منذ سنتين تقريباً..* صباحاً.. ومع تمطّع الشمس بأشعتها تبدأ دوماً سمفونية العمّال بها..* طرق المسامير في الخشب، قص الحديد، حركة الرافعة، إفراغ النفايات عبر ذاك الأنبوب المعدني الممتد من أعلاها لأسفلها، وصياح العمال بعضهم ببعض!* هذا يحدث كل صباح..* ومنذ عامين كما ذكرت..* في البداية فكرت ملياً في حل يعزلني عن هذه الضوضاء..* ما مِن حل..* ومع مرور الوقت.. تأقلمت..* نعم تأقلمت! وليس لدرجة عدم شعوري بضجتهم.. بل إن الأمر وصل لدرجة افتقاد جلَبَتهِم مؤخراً بسبب منع «كورونا»!* حال أشبه ما يكون بمن استبدل جهاز تكييف شبّاك بجهاز اسبليت فبات يعاني أرقاً على فراشه بسبب فارق الهدوء بين الاثنين!* بالأمس.. ومع إبريق شاي الصباح وقطفة نعناع بخُضرة الحياة.. انسابت السمفونية من جديد مع فك المنع..* وي كأني طربتُ لطرق المسامير واحداً بعد آخر وكأنها إيقاع.. وترنّمتُ مع أزيز قص الحديد وكأنه عزف كمان.. وانسجمتُ أيّما انسجام مع صوت الرافعة ارتفاعاً وهبوطاً وكأنه حوار بين قرار وجواب!* بإمكاني القول إني قد انتعشت مع أول قدح من إبريق الشاي في هذا الصباح..* وأقصى ما أتمناه أن يوسع الله رزق جاري الحبيب فلا تتوقف أعمال بنائه على الإطلاق!