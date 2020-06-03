. الأخبار تتواصل عن رفض من جهة وقبول من جهة أخرى، ووسط هذه الأخبار ثمة أسرار ربما تكشف الوجه الآخر للقضية إذا جازت لنا الأحداث أن نسميها قضية.. عبدالفتاح العسيري هو اليوم محور الحديث بل والعنوان الرئيسي لكل وسائل الإعلام مع أنه لم يدخل الفترة المسموح فيها أن يتواصل معه أي ناد باستثناء ناديه الأهلي.. جريدة "اليوم" أوردت في خبر مفصل من قبل مندوبها في جدة الزميل نجيب جداوي أن اللاعب أعطى المسؤولين في نادي الهلال الموافقة المبدئية للانتقال إلى الهلال، وإلى هنا والخبر عادي لكن غير العادي أن الصحيفة نفسها دعمت حقيقة المفاوضات من خلال سعود كريري مدير الفريق الأول الذي تقول الصحيفة إنه لعب دورا كبيرا في إقناع عبدالفتاح عسيري.. يقول المحامي والقانوني الزميل خالد الشعلان تعليقاً على هذه المفاوضات: إن صح الخبر، ولكون عقد ⁧عبدالفتاح عسيري⁩ لم يدخل٦ شهور، فإنّ هذا مخالف للمادة م٣٣ من لائحة الاحتراف فقرة (٣-٤-٥-٦)، وللجنة فرض العقوبات:‏١- ⁧الهلال⁩ غرامة لا تزيد على مليون. م٢/٢/٦٤.‏٢- كريري غرامة لا تزيد على٥٠٠ ألف وإيقاف الوسيط سنة. م٢/٢/٦٥.‏٣- عبدالفتاح غرامة لا تزيد على٣٠٠ ألف. م٣/٢/٦٢.. ومن جهة عزز المحامي أحمد الأمير والمختص في مثل هذه القضايا ما ذكره الزميل خالد الشعلان بقوله: اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين تجرّم التواصل مع اللاعبين في الفترة المحمية من عقودهم بدون موافقة أنديتهم وتعتبر ذلك تحريضا للاعب لإنهاء عقده، وتعاقب عليه بإيقاف اللاعب وتطبيق منع التسجيل للنادي المتفاوض.. ومن جانبه، ‏نفى مدير الكرة بنادي الهلال سعود كريري مفاوضات الهلال مع اللاعب عبدالفتاح عسيري، مؤكدًا أن النادي لا يمكن أن يفاوض أي لاعب مرتبط مع ناديه، وأكد أن ما يتردد في الآونة الأخيرة مجرد اجتهادات صحفية.. تعمدت أن أرصد لكم الأحداث لكي نصل إلى الكلام المهم والذي ينضوي تحته كل ما ذكرناه من نفي وتأكيد.. ماذا لو وقع عبدالفتاح عسيري للهلال وطالب الأهلي بفتح الصندوق الأسود للمفاوضات من خلال الجهات المعنية وتأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المفاوضات والاتصالات والاتفاقات قبل دخوله (الستة أشهر).. هل ستطبق اللائحة أم سيمر الأمر كما لو كان سحابة صيف وعدت.. أتمنى من إدارة الأهلي أن تبدأ من الآن تتبع هذه المفاوضات وتبين الحقيقة كل الحقيقة للجمهور الأهلاوي أولاً والرأي العام ثانياً، لاسيما أن هناك تأكيدات يومية من وسائل الإعلام أن عبدالفتاح عسيري سينتقل للهلال، فهل كل هذه الأخبار بلا مصادر؟.الأكيد أن عبدالفتاح لم يدخل الفترة الحرة فكيف تمت مفاوضته؟. هذا هو السؤال يا حراس نظافة كرة القدم.