تمثل المملكة العربية السعودية النقطة المشرقة في الوطن العربي؛ هذا الوطن الذي يكابد الفرقة والتشرذم بسبب ما ألمّ به من اختلاف الأحزاب والتيارات السياسية والطائفية التي مارست بحق أوطانها العنف، وجعلت تلك الأوطان فريسة التجاذبات السياسية والانتماءات الإقليمية التي أعاقت دينامكية التقدم، وعطلت الوصول إلى مراحل مقبولة من النمو كغيرها من الدول الاخرى.المملكة، منذ البدء، تبنّت سياسات واضحة المعالم والاتجاه؛ حيث أرسى المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز، طيّب الله ثراه، دعائمها على القيم والمبادئ العربية والإسلامية، والتمسك بالشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، علاوة على تفعيل العمل العربي المشترك، وتمتين التضامن، وتوحيد الكلمة والصفّ.لقد بذلت المملكة كلَّ ما في وسعها، دولياً وإقليمياً، لتحرير الدول العربية التي استبدّ بها الاستعمار التركي العنصري، والاستعمار الأوروبي المقيت. كما استوعبت على أراضيها معظم الاشقاء العرب، وفتحت أمامهم أبواب العمل، وتأمين الحياة الكريمة لهم وذويهم، ومنهم بعض الصحفيين والكتّاب الذين سرعان ما قلبوا ظهر المجن للمملكة، وباعوا أنفسهم ومبادئهم وقيمهم بثمن بخس، وسلّطوا أقلامهم المستأجرة للنيل من سلامة وتماسك المملكة التي كانت بمثابة الأم الرؤوم لهم.لقد انقاد هؤلاء لأطماع ونزوات دول صغيرة مثل قطر التي أصبحت، بعد انقلاب 1995، مصدراً لإثارة المشاكل والتوترات، فانتهجت سياسات أكدت انعدام الرؤية الإستراتيجية لهذا البلد الصغير، فتلاشت السياسة العاقلة أو الراشدة، فراحت تعمل، بوتيرة عالية واستفزازية، على احتضان وإيواء المعارضين للأشقاء، أو الإسهام في دعم الجماعات الإرهابية والفكر المتطرف وخطاب الكراهية، أو القيام بحملات إعلامية مُغرضة، ثم بعد ذلك لم تتوانَ عن وضع يدها بيد أعداء الأمة، والارتباط بمحاور الشر التي لا تريد الخير للعرب، وأعني بها مثلث الشر المكون من تركيا الإخوانية، وإيران الفارسية، وإسرائيل الصهيونية؛ بهدف تمزيق وتفكيك كيان الأمة وإضعافها، وجعل العرب كيانات صغيرة لا حولَ لها ولا قوة.الأبواق الصحفية التي تنبح يمكن فهم واستيعاب أسباب مهاجمتهم للمملكة؛ لأنهم ببساطة مأجورون، والغريب أنّ هؤلاء يتباهون في استهداف السعودية نظاماً وشعباً، ويتهمونها بالتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، وهم ذاتهم يشاركون العدو الصهيوني احتفالاتهم، ويشربون نخبهم، وبعضهم يحمل جنسية العدو مثل عزمي بشارة وعصابته.إنّ الحقيقة التي لا مراء فيها هي أنّ السعودية لا تعمل في الخفاء، وهي من منطلق مواقفها الثابتة ترفض التعامل مع إسرائيل وتدين كل تصرفاتها العدوانية، كما أنّ السعوديين الرسميين يرفضون حتى مصافحة الإسرائيليين، بمن فيهم الرياضيون السعوديون الذين ينسحبون من المباراة إذا جاءت القرعة ووضعتهم مقابل الفريق الإسرائيلي.هذه هي السعودية الحقة، يا معشر العميان. السعودية التي وقفت قيادتها مع الشعب الفلسطيني، وكرست طاقاتها وإمكانياتها لخدمة قضية العرب المركزية، ويمكن الإشارة هنا إلى موقف المملكة من حرب عام 1973 واستخدام النفط كسلاح، وإيقافه عن الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي. في تلك اللحظة الحاسمة، المحفورة في ذاكرة التاريخ، لم ترضخ القيادة السعودية إلى تهديدات كيسنجر آنذاك، بل تمت الإجابة بأنّ السعودية تستطيع العيش بدون البترول ما لم تتوقف الحرب. ولا تزال السعودية تدعم الفلسطينيين، وتتمسك بالسلام عبر المبادرة العربية، لا عبر الحلول الانفرادية أو التزلف للإسرائيليين، واستضافتهم في عواصم الدول ذات الضجيج الثوري الفارغ!هؤلاء الأبواق المأجورة مجرد أدوات، وهذا أمر لا يثير أحداً لديه ذرة من عقل. إنما يعزّ على النفس كيف لكاتب وصحفي يحترم نفسه أن يكون بمثل هذا المستوى الدنيء. أين هؤلاء، وخصوصاً من يركب موجة العروبة من احتلال صدام للكويت؛ البلد الذي أسهم في دعم العرب بكافة أطيافهم؟ ألم يشكّل احتلال الكويت مأساة دمرت مسار التضامن العربي؟ ألم يثبت صدام تفوقه على الكيان الصهيوني في قدرته على تمزيق أوصال الأمة؟لقد قدمت المملكة الكثير في سبيل استتباب الأمن في منطقة الخليج، وحاولت طمأنة الدول المتجاورة معها بالحدود شمالاً وجنوباً وشرقاً، وذلك بالموافقة على ترسيم الحدود، بالرغم من أنّ هذه الحدود تقع على أراض سعودية صرفة، وتعود إلى الدولة السعودية الأولى والثانية.كاتب سعوديAGdaia@