هناك ندرة واضحة في إصدارات الكتب التي تتناول التجارب العملية والسير الذاتية للمسؤولين العرب عموماً وفي السعودية تحديداً. يبدو أن السبب الرئيسي لذلك هو «خشية الظهور الإعلامي» أو عملاً بالمبدأ الذي يقول «ليس كل ما يعرف يقال». ولذلك كم كانت مفاجأة سارة وجميلة تلك التي جاءت لنا بخبر صدور كتاب السفير والوزير الدكتور عبدالعزيز خوجة بعنوان لطيف اختار له اسم «التجربة»، وفيه يسرد بتفاصيل جديدة ومثيرة للغاية أهم محطات العملية في دهاليز الجامعة والدبلوماسية والثقافة والإعلام، وهي المحطات التي شكلت مسيرته المهنية. ويقدم الدكتور عبدالعزيز خوجة إيضاحات لافتة عن واقع لبنان السياسي المعقد خلال تواجده فيها كسفير للسعودية، ولقاءاته المتعددة مع زعيم تنظيم حزب الله الإرهابي التكفيري حسن نصر، واكتشافه لكذب الرجل وولائه التام لإيران وإعداده لمخطط اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ويقدم الرجل في الكتاب نفسه جولاته مع تطوير الإعلام والثقافة والمواجهات العنيفة التي واجهها من المتطرفين الذين كانوا «يجيشون» عليه حملات تطعن في وطنيته ودينه كما هي عادتهم. الكتاب سردي وجميل وشيق وممتع، تعيش التجربة الشخصية المهنية المشرفة لأحد أوفى وأخلص رجالات الدولة المشرفين، وهو أيضا شهادة للتاريخ على محطات محورية ولافتة ومؤثرة في تاريخ السعودية والمنطقة بحسب معايشة المؤلف لها أو كان جزءاً أساسياً فيها. كتاب «التجربة» نزهة جميلة مع التاريخ بقلم رجل مرهف ومسؤول عظيم، كل الأمل أن تتكرر التجربة الممتعة هذه من كتابة السيرة الذاتية من الآخرين أيضاً.* كاتب سعوديhashobokshi@gmail.com