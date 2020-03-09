• وأنت ترى كبير الأهلاويين أو رجل المرحلة الأمير منصور بن مشعل يتنقل داخل القلعة الخضراء بين ملاعب كرة القدم والصالات يتابع كل الألعاب بمختلف درجاتها، هذا يعطي مؤشرا أن العمل متناغم مع الإدارة، بل وتبدو الأمور داخل النادي على عكس ما يتمناه تجار المراحل.• لا أرى مشكلة في أن ينضم العشاق إلى المرحلة لدعم مسيرة الملكي إن كان هناك عشق قولا وفعلا، فالأهلي ليس مُلك للإدارة أو للأمير منصور بن مشعل بل لكل العشاق، ولم أضع العشاق بين قوسين لكي لا يجتهد حولها قراء النوايا، ويا كثرهم في الوسط الرياضي.• بعد أن استقرت الأمور في الأهلي أو هي على وشك الاستقرار أتمنى من الأستاذ عبدالإله مؤمنة ونائبه ياسر محروس وأعضاء مجلس الإدارة التعايش مع المرحلة بروح الأسرة الأهلاوية، وعدم منح من يقتاتون على الأزمات فرصة ضرب المرحلة كما فعلوا مع الإدارة السابقة التي خسرناها بسببهم للأسف.• الأمير منصور بن مشعل حينما احتاجه الأهلي حضر وقال أنا هنا، وينبغي أن لا ننسى له هذه الوقفة التاريخية والتي ليست بغريبة عليه، فهو في الأول والأخير عاشق.• قبل التعاقد أو إقرار مشروع التعاقد مع المدرب الصربي فلادان لم يجد رئيس الأهلي في خزانة النادي ربع مليون أو أقل، لكنه وجد رجلا حل الإشكالية في ثوانٍ بتحويل ملايين وليس مليونا لتوقيع العقد، فماذا نسمي هذا يا منصفين؟• لن أستعرض ملايين منصور بن مشعل مع الأهلي والتي بخسها البعض «أرقامها الفعلية» لأن هذا، كما يقول، واجب عليه، ونحن نقول والواجب علينا أن نكون منصفين معك.(2)• في الوقت الذي كان يجب فيه على النصراويين العمل على استمرار حظوظ فريقهم بالمنافسة على الدوري كتفا بكتف مع الهلال اختلقوا قضية مع رئيس لجنة الحكام والمطالبة باستقالته لم يؤيدهم فيها إلا من يهوون مثل هذه البيانات التي تحدث صخبا أضر النادي ولم يهز شعرة في رأس الرئيس، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جاءت مشكلة حمدالله لتقصم ظهر النصر أمام الفيصلي، فماذا استفاد النصر من ذاك البيان وإبعاد حمدالله عن مباراة رمت خسارتها بالنصر خارج المنافسة ومنحت الهلال الدوري عن طيب خاطر؟• أسأل ولا بأس أن أقول في مثل هذه المواقف تبان قدرات الإدارة ومن حولها.(3)• لعبها إعلام الهلال صح وكسب الجولة مع إعلام النصر بضربتي البيان ووقف حمدالله، وفي نهاية الأمر قال «تعيشوا وتاكلوا غيرها»، «الدوري طار».• ومضة:من الشخصيات التي تتسبب بابتعادك المفاجئ عنها هي الشخصية التي «كلما تغاضيت عن زلاتها ازدادت تماديا».