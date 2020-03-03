أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أمس خدمة منح تأشيرات العمل الفورية لتأسيس الأعمال عبر منصة «قوى»، حيث بات بإمكان أصحاب المشاريع الجديدة التي تأسست خلال ٦ أشهر الحصول على التأشيرات عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «قوى» بشكل فوري دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة فروع الوزارة!هذه الخطوة تهدف إلى تسريع ودعم نمو الأعمال الناشئة وتوطينها، والإسهام في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز نموه، بتذليل المعوقات أمام أبناء وبنات الوطن خلال فترة تأسيس وبدء أعمالهم التجارية وتعزيز فرص نجاح مشاريعهم والتحول من العمل إلى أصحاب أعمال منتجين للمساهمة في زيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد الوطني!الوزارة حددت عدة ضوابط ومعايير لتحقيق أهداف الخدمة وفق أربع فئات مستفيدة حسب حجم ونشاط المنشأة، تبدأ من منح الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري للفئة الأولى وغالبا تكون المنشآت الصغيرة جدا، ثم الحد المتوسط للفئتين الثانية والثالثة بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة، ثم الحد الأعلى من عدد التأشيرات للفئة الرابعة، وهذه تتطلب إرسال ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة قبل إصدار التأشيرات!وستحصل الأعمال الناشئة على مهلة مبدئية مدتها سنة كاملة من برنامج نطاقات ليتحقق لها استقرار التأسيس والاستمرارية، بينما ستمكنها أدوات الوزارة من الإسهام في توليد الوظائف والتوطين!باختصار.. تم تذليل العقبات أمام تأسيس ونمو الأعمال والمشاريع الناشئة، وتعزيز التحول الرقمي عبر الخدمات الإلكترونية، وتحفيز طموحات رواد ورائدات الأعمال!